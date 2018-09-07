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تعرّف على العقوبة المنتظرة للمتحرش بالبائعات وفقاً للنظام

بعد توجيه النائب العام بالقبض عليه

وجّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على مقيم بتهمة التحرش بعدد من العاملات في إحدى المحلات التجارية؛ وذلك انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة، وإحالته للقضاء لينال جزاءه.

وفي حال ثبوت التهمة عليه بعد إجراءات التحقيق والتقاضي، فمن المنتظر أن يتم توقيع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد عن ١٠٠ ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحق ذلك الشخص بعد إقدامه على فعل يُصنف جريمة تحرش.

وتنص الفقرة الأولى من المادة السادسة لقانون مكافحة التحرش الذي دخل حيز التنفيذ في 24 رمضان 1439هـ، الموافق 8 يونيو 2018 على الآتي:


"مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش"

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تعرّف على العقوبة المنتظرة للمتحرش بالبائعات وفقاً للنظام
سبق

وجّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على مقيم بتهمة التحرش بعدد من العاملات في إحدى المحلات التجارية؛ وذلك انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة، وإحالته للقضاء لينال جزاءه.

وفي حال ثبوت التهمة عليه بعد إجراءات التحقيق والتقاضي، فمن المنتظر أن يتم توقيع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد عن ١٠٠ ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحق ذلك الشخص بعد إقدامه على فعل يُصنف جريمة تحرش.

وتنص الفقرة الأولى من المادة السادسة لقانون مكافحة التحرش الذي دخل حيز التنفيذ في 24 رمضان 1439هـ، الموافق 8 يونيو 2018 على الآتي:


"مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش"

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
06:16 PM

تعرّف على العقوبة المنتظرة للمتحرش بالبائعات وفقاً للنظام

بعد توجيه النائب العام بالقبض عليه

A A A
ياسر نجدي - الرياض
24
28,058

وجّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على مقيم بتهمة التحرش بعدد من العاملات في إحدى المحلات التجارية؛ وذلك انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة، وإحالته للقضاء لينال جزاءه.

وفي حال ثبوت التهمة عليه بعد إجراءات التحقيق والتقاضي، فمن المنتظر أن يتم توقيع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد عن ١٠٠ ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحق ذلك الشخص بعد إقدامه على فعل يُصنف جريمة تحرش.

وتنص الفقرة الأولى من المادة السادسة لقانون مكافحة التحرش الذي دخل حيز التنفيذ في 24 رمضان 1439هـ، الموافق 8 يونيو 2018 على الآتي:


"مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش"

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