أصدرت الهيئة العامة للأرصاد ثلاثة تنبيهات متقدمة لمناطق: عسير ومكة المكرّمة والباحة، من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الحادية عشرة ظهراً وتتواصل حتى الثامنة مساءً.
تنبيهات متقدمة تمهّد لثلاثاء ماطر في 3 مناطق
غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد ثلاثة تنبيهات متقدمة لمناطق: عسير ومكة المكرّمة والباحة، من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الحادية عشرة ظهراً وتتواصل حتى الثامنة مساءً.
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تنبيهات متقدمة تمهّد لثلاثاء ماطر في 3 مناطقصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-11-06
06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
09:39 AM
تنبيهات متقدمة تمهّد لثلاثاء ماطر في 3 مناطق
غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد ثلاثة تنبيهات متقدمة لمناطق: عسير ومكة المكرّمة والباحة، من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الحادية عشرة ظهراً وتتواصل حتى الثامنة مساءً.
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