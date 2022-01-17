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تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة

ورياح سطحية على عدد من محافظات مكة حتى الـ10 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية بسرعة مثيرة للأتربة والغبار، وتدني الرؤية على منطقة المدينة المنورة، تشمل محافظات: (العيص، ينبع، العلا)، ابتداءً من اليوم الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة ظهرًا.

وتهيب مديرية الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة، بالأخوة المواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية، واتباع إرشادات السلامة التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه؛ حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا، أو كانت المركبات ذات دفع رباعي لخطورة اجتراف المياه لها، وكذلك عدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية وواجهات المباني الكلادينج، إضافة إلى متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وأكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة العميد خالد بن مبارك الجهني، أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المُعَدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد وإعداد خطط الطوارئ، وعمل غرف الطوارئ، ولجان التنسيق واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات؛ راجين السلامة للجميع.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة شَمِلَ جدة والقنفذة والليث والعاصمة المقدسة والخرمة وخليص وتربة ورابغ والجموم وبحرة والمويه ورنية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الـ11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة المدينة المنورة أمطار رعدية متوسطة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية بسرعة مثيرة للأتربة والغبار، وتدني الرؤية على منطقة المدينة المنورة، تشمل محافظات: (العيص، ينبع، العلا)، ابتداءً من اليوم الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة ظهرًا.

وتهيب مديرية الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة، بالأخوة المواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية، واتباع إرشادات السلامة التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه؛ حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا، أو كانت المركبات ذات دفع رباعي لخطورة اجتراف المياه لها، وكذلك عدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية وواجهات المباني الكلادينج، إضافة إلى متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وأكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة العميد خالد بن مبارك الجهني، أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المُعَدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد وإعداد خطط الطوارئ، وعمل غرف الطوارئ، ولجان التنسيق واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات؛ راجين السلامة للجميع.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة شَمِلَ جدة والقنفذة والليث والعاصمة المقدسة والخرمة وخليص وتربة ورابغ والجموم وبحرة والمويه ورنية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الـ11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
02:52 PM

تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة

ورياح سطحية على عدد من محافظات مكة حتى الـ10 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية بسرعة مثيرة للأتربة والغبار، وتدني الرؤية على منطقة المدينة المنورة، تشمل محافظات: (العيص، ينبع، العلا)، ابتداءً من اليوم الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة ظهرًا.

وتهيب مديرية الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة، بالأخوة المواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية، واتباع إرشادات السلامة التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه؛ حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا، أو كانت المركبات ذات دفع رباعي لخطورة اجتراف المياه لها، وكذلك عدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية وواجهات المباني الكلادينج، إضافة إلى متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وأكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة العميد خالد بن مبارك الجهني، أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المُعَدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد وإعداد خطط الطوارئ، وعمل غرف الطوارئ، ولجان التنسيق واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات؛ راجين السلامة للجميع.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة شَمِلَ جدة والقنفذة والليث والعاصمة المقدسة والخرمة وخليص وتربة ورابغ والجموم وبحرة والمويه ورنية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الـ11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.

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