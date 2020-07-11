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كيف أنقذت العاصفة "فاي" حملة "ترامب" من مأزق تجمع نيو هامبشير؟

الرئيس توجّه إلى فلوريدا لجمع التبرعات

أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الدقائق الأخيرة تجمعاً انتخابياً كان مقرراً اليوم السبت؛ بسبب عاصفة، وجاء ذلك في وقت يسعى فيه إلى دفع حملته في مواجهة منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن.

ومع استطلاعات الرأي التي تظهر زيادة تأييد لمنافسه الديمقراطي في معركة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل "بايدن"، كثف "ترامب" جدوله للأحداث العامة؛ من أجل تعبئة قاعدته.

وتوجه "ترامب" أمس إلى فلوريدا من أجل حملة لجمع التبرعات وأحداث أخرى، متجاهلاً النصيحة الصحية حول خطر التجمعات الكبيرة، خاصة في هذه الولاية، التي تعدّ واحدة من أكبر بؤر تفشي الوباء في الولايات المتحدة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وكانت حملة الرئيس الأمريكي حددت اليوم موعداً لتجمع في ولاية نيو هامبشير بعد توقف استمر أسابيع بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا المستجد في ولايات عدة، لكن البيت الأبيض أعلن أمس تأجيله لمدة أسبوع أو أسبوعين بسبب اقتراب العاصفة المدارية "فاي".

وأتاحت العاصفة سبيلاً للخروج من الجدل القائم حول المخاوف الصحية المحيطة بالحدث، وإمكان انخفاض نسبة شراء التذاكر، لكن هذا التأجيل مثّل ضربة لجهود "ترامب" الهادفة إلى التشديد على النقطة المركزية في مسار الحملة، في إشارة إلى أن الحياة والأعمال يمكن أن تبدأ في العودة إلى طبيعتها بعد أربعة أشهر من الأزمة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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كيف أنقذت العاصفة "فاي" حملة "ترامب" من مأزق تجمع نيو هامبشير؟
سبق

أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الدقائق الأخيرة تجمعاً انتخابياً كان مقرراً اليوم السبت؛ بسبب عاصفة، وجاء ذلك في وقت يسعى فيه إلى دفع حملته في مواجهة منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن.

ومع استطلاعات الرأي التي تظهر زيادة تأييد لمنافسه الديمقراطي في معركة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل "بايدن"، كثف "ترامب" جدوله للأحداث العامة؛ من أجل تعبئة قاعدته.

وتوجه "ترامب" أمس إلى فلوريدا من أجل حملة لجمع التبرعات وأحداث أخرى، متجاهلاً النصيحة الصحية حول خطر التجمعات الكبيرة، خاصة في هذه الولاية، التي تعدّ واحدة من أكبر بؤر تفشي الوباء في الولايات المتحدة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وكانت حملة الرئيس الأمريكي حددت اليوم موعداً لتجمع في ولاية نيو هامبشير بعد توقف استمر أسابيع بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا المستجد في ولايات عدة، لكن البيت الأبيض أعلن أمس تأجيله لمدة أسبوع أو أسبوعين بسبب اقتراب العاصفة المدارية "فاي".

وأتاحت العاصفة سبيلاً للخروج من الجدل القائم حول المخاوف الصحية المحيطة بالحدث، وإمكان انخفاض نسبة شراء التذاكر، لكن هذا التأجيل مثّل ضربة لجهود "ترامب" الهادفة إلى التشديد على النقطة المركزية في مسار الحملة، في إشارة إلى أن الحياة والأعمال يمكن أن تبدأ في العودة إلى طبيعتها بعد أربعة أشهر من الأزمة.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
03:07 PM

كيف أنقذت العاصفة "فاي" حملة "ترامب" من مأزق تجمع نيو هامبشير؟

الرئيس توجّه إلى فلوريدا لجمع التبرعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الدقائق الأخيرة تجمعاً انتخابياً كان مقرراً اليوم السبت؛ بسبب عاصفة، وجاء ذلك في وقت يسعى فيه إلى دفع حملته في مواجهة منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن.

ومع استطلاعات الرأي التي تظهر زيادة تأييد لمنافسه الديمقراطي في معركة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل "بايدن"، كثف "ترامب" جدوله للأحداث العامة؛ من أجل تعبئة قاعدته.

وتوجه "ترامب" أمس إلى فلوريدا من أجل حملة لجمع التبرعات وأحداث أخرى، متجاهلاً النصيحة الصحية حول خطر التجمعات الكبيرة، خاصة في هذه الولاية، التي تعدّ واحدة من أكبر بؤر تفشي الوباء في الولايات المتحدة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وكانت حملة الرئيس الأمريكي حددت اليوم موعداً لتجمع في ولاية نيو هامبشير بعد توقف استمر أسابيع بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا المستجد في ولايات عدة، لكن البيت الأبيض أعلن أمس تأجيله لمدة أسبوع أو أسبوعين بسبب اقتراب العاصفة المدارية "فاي".

وأتاحت العاصفة سبيلاً للخروج من الجدل القائم حول المخاوف الصحية المحيطة بالحدث، وإمكان انخفاض نسبة شراء التذاكر، لكن هذا التأجيل مثّل ضربة لجهود "ترامب" الهادفة إلى التشديد على النقطة المركزية في مسار الحملة، في إشارة إلى أن الحياة والأعمال يمكن أن تبدأ في العودة إلى طبيعتها بعد أربعة أشهر من الأزمة.

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