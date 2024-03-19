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الجزائر تسجل 10 حالات إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ"كورونا"

المغرب تعلن عن 4 مرضى جدد والحصيلة ترتفع لـ 58 حالة

سجلت الصحة الجزائرية اليوم عشر حالات إصابة جديدة وحالتي وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى ثمان بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن عدد الإصابات المسجلة إلى غاية صباح اليوم وصل إلى 82 حالةً.

إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة المغربية أربع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت على موقعها الإلكتروني أن كل الحالات المسجلة تم التكفل بها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة، مشيرةً إلى الحصيلة الوبائية في البلاد بغلت 58 حالة إصابة مؤكدة، وحالتي وفاة.

الجزائر فيروس كورونا الجديد

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الجزائر تسجل 10 حالات إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الصحة الجزائرية اليوم عشر حالات إصابة جديدة وحالتي وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى ثمان بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن عدد الإصابات المسجلة إلى غاية صباح اليوم وصل إلى 82 حالةً.

إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة المغربية أربع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت على موقعها الإلكتروني أن كل الحالات المسجلة تم التكفل بها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة، مشيرةً إلى الحصيلة الوبائية في البلاد بغلت 58 حالة إصابة مؤكدة، وحالتي وفاة.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
02:22 PM

الجزائر تسجل 10 حالات إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ"كورونا"

المغرب تعلن عن 4 مرضى جدد والحصيلة ترتفع لـ 58 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الصحة الجزائرية اليوم عشر حالات إصابة جديدة وحالتي وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى ثمان بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن عدد الإصابات المسجلة إلى غاية صباح اليوم وصل إلى 82 حالةً.

إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة المغربية أربع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت على موقعها الإلكتروني أن كل الحالات المسجلة تم التكفل بها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة، مشيرةً إلى الحصيلة الوبائية في البلاد بغلت 58 حالة إصابة مؤكدة، وحالتي وفاة.

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