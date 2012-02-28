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اختتام بطولة الجودو بتدريب الأمن العام بالمدينة المنورة

الجهني: نهتم برفع مستوى اللياقة البدنية وتعليم فنون القتال

اختتمت أمس الاثنين، بطولة الجودو، على مستوى الهيئات والمراكز والجهات الرياضية بمنطقة المدينة المنورة، التي نظمتها مدينة تدريب الأمن العام بالمنطقة.

وكانت البطولة على أربعة أوزان، ولمختلف الأحزمة، وبإشراف الاتحاد السعودي للجودو.

وحققت مدينة تدريب الأمن العام بالمدينة، المركز الأول في فئة الجماعي، والثاني في وزن ٦٠ كجم، والأول في وزن ٨١ كجم، والأول والثاني والثالث في وزن تحت المئة، والأول والثاني في وزن فوق المئة.

وجاءت جامعة طيبة في المركز الثاني، ومركز الأبرار في المركز الثالث، والجامعة الإسلامية في المركز الثالث مكرر.

ووزع قائد المدينة، العقيد أحمد بن صالح الجهني، الميداليات والكوؤس على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، بحضور أركانات ومنسوبي المدينة، وبعض الشخصيات الرياضية البارزة.

وقال العقيد الجهني، في تصريح له بهذا المناسبة، إن التدريب يهتم وبشكل مكثف برفع مستوى اللياقة البدنية، وتعلم فنون القتال المتميز، والحديث لرجال الأمن، وهذا ماتحقق ولله الحمد، لدورة الطلبة التأهيلية المنعقدة بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة المدينة المنورة، بإشراف وتوجيه ومتابعة مستمرة من مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب، اللواء محمد بن حسين الشريف.

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اختتام بطولة الجودو بتدريب الأمن العام بالمدينة المنورة
سبق

اختتمت أمس الاثنين، بطولة الجودو، على مستوى الهيئات والمراكز والجهات الرياضية بمنطقة المدينة المنورة، التي نظمتها مدينة تدريب الأمن العام بالمنطقة.

وكانت البطولة على أربعة أوزان، ولمختلف الأحزمة، وبإشراف الاتحاد السعودي للجودو.

وحققت مدينة تدريب الأمن العام بالمدينة، المركز الأول في فئة الجماعي، والثاني في وزن ٦٠ كجم، والأول في وزن ٨١ كجم، والأول والثاني والثالث في وزن تحت المئة، والأول والثاني في وزن فوق المئة.

وجاءت جامعة طيبة في المركز الثاني، ومركز الأبرار في المركز الثالث، والجامعة الإسلامية في المركز الثالث مكرر.

ووزع قائد المدينة، العقيد أحمد بن صالح الجهني، الميداليات والكوؤس على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، بحضور أركانات ومنسوبي المدينة، وبعض الشخصيات الرياضية البارزة.

وقال العقيد الجهني، في تصريح له بهذا المناسبة، إن التدريب يهتم وبشكل مكثف برفع مستوى اللياقة البدنية، وتعلم فنون القتال المتميز، والحديث لرجال الأمن، وهذا ماتحقق ولله الحمد، لدورة الطلبة التأهيلية المنعقدة بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة المدينة المنورة، بإشراف وتوجيه ومتابعة مستمرة من مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب، اللواء محمد بن حسين الشريف.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
04:03 PM
اخر تعديل
28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
02:00 AM

اختتام بطولة الجودو بتدريب الأمن العام بالمدينة المنورة

الجهني: نهتم برفع مستوى اللياقة البدنية وتعليم فنون القتال

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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اختتمت أمس الاثنين، بطولة الجودو، على مستوى الهيئات والمراكز والجهات الرياضية بمنطقة المدينة المنورة، التي نظمتها مدينة تدريب الأمن العام بالمنطقة.

وكانت البطولة على أربعة أوزان، ولمختلف الأحزمة، وبإشراف الاتحاد السعودي للجودو.

وحققت مدينة تدريب الأمن العام بالمدينة، المركز الأول في فئة الجماعي، والثاني في وزن ٦٠ كجم، والأول في وزن ٨١ كجم، والأول والثاني والثالث في وزن تحت المئة، والأول والثاني في وزن فوق المئة.

وجاءت جامعة طيبة في المركز الثاني، ومركز الأبرار في المركز الثالث، والجامعة الإسلامية في المركز الثالث مكرر.

ووزع قائد المدينة، العقيد أحمد بن صالح الجهني، الميداليات والكوؤس على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، بحضور أركانات ومنسوبي المدينة، وبعض الشخصيات الرياضية البارزة.

وقال العقيد الجهني، في تصريح له بهذا المناسبة، إن التدريب يهتم وبشكل مكثف برفع مستوى اللياقة البدنية، وتعلم فنون القتال المتميز، والحديث لرجال الأمن، وهذا ماتحقق ولله الحمد، لدورة الطلبة التأهيلية المنعقدة بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة المدينة المنورة، بإشراف وتوجيه ومتابعة مستمرة من مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب، اللواء محمد بن حسين الشريف.

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