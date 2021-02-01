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توجيه رسمي: تشديد الرقابة وإغلاق المطاعم والأسواق المخالفة للإجراءات الاحترازية

‫ قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل إنه حمايةً للمجتمع، ومنعًا لانتشار فيروس كورونا، وجّه الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحال ذات العلاقة بالصحة العامة، والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، وإيقاع أشد العقوبات بحقها.

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توجيه رسمي: تشديد الرقابة وإغلاق المطاعم والأسواق المخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

‫ قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل إنه حمايةً للمجتمع، ومنعًا لانتشار فيروس كورونا، وجّه الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحال ذات العلاقة بالصحة العامة، والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، وإيقاع أشد العقوبات بحقها.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
10:13 PM

توجيه رسمي: تشديد الرقابة وإغلاق المطاعم والأسواق المخالفة للإجراءات الاحترازية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
19,655

‫ قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل إنه حمايةً للمجتمع، ومنعًا لانتشار فيروس كورونا، وجّه الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحال ذات العلاقة بالصحة العامة، والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، وإيقاع أشد العقوبات بحقها.

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