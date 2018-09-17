النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

56 مليوناً ينقصها ريال لم تشفع لإنجاز "طحاحين محايل" .. 5 أعوام من العزل!

طريق لا يتجاوز 18 كيلو متراً يربط قرى عدة وعليه مدارس .. و"نقل عسير" لا يرد

اشتكى عددٌ من الأهالي من تعثر مشروع طريق الطحاحين بمحافظة محايل منذ ما يزيد على 5 سنوات، مؤكدين تناوب المنفذين على الطريق الذي لا يتجاوز 18 كيلو متراً ثم تركه بوضعه الراهن الذي يتسبّب في احتجازات في المواسم الممطرة، لاسيما وهو يصل إلى قرى عدة ويضم مدارس عدة.

وبيّن الشاكون أنهم تفاءلوا خيراً من دقة المبالغ المليونية التي دوّنت على لوحة المشروع؛ حيث بلغت 56 مليون ينقصها ريال واحد، وأن رقم بهذا الشكل يوحي بدقة كبيرة وسيوازيه إتقان عالٍ إلا أن التنفيذ خيّب تلك التفاؤلات.

وقال لـ "سبق" عددٌ من أهالي قرية الطحاحين: "استبشرنا خيراً بالبدء بتنفيذ مشروع السفلتة قبل ما يزيد على 5 سنوات وزرع لوحة المشروع التي تضمنت قيمة المشروع بـ 55 مليونا و999 ألفاً و999 ريالاً، وينتهي خلال سنتين، وأن ذلك مؤشر دقيق للعمل، ولكن مع الأسف تعثر المشروع ونحن الآن على مشارف 6 سنوات من التعثر.

وأضافوا: "طول الطريق 18 كيلو متراً فقط ويخدم قرى: الطحاحين والمحضة والمجبا وغرغرة، ويصل إلى حلي ويضم عدداً من المدارس وقد تسبّبت الأمطار عليه في احتجازات عدة وعزل القرى تماماً، خصوصاً وفيها الأطفال وكبار السن والمرضى والطلاب والموظفون، ومعها تعجز حتى سيارات الإسعاف والطواري عن تقديم الخدمات ونقل الحالات الطارئة".

وبيّنوا: "يتم رش الزفت أكثر من مرة في أجزاء جاهزة للسفلتة ومع الأسف لم يتم ذلك، ثم تأتي شركات أخرى لإعادة الردميات وتمهيد الطريق استعداداً للسفلتة ثم تختفي بآلياتها وعمالتها حتى يعود كما كان سابقاً حتى تختفي معالمه، وهذا حالنا منذ منتصف عام 1435هـ".

وقال الاهالي: "نناشد أمير منطقة عسير، ووزير النقل، التوجيه باستكمال الطريق، والتحقيق مع المتسبّب في التعثر والتأخير رغم مبالغه المليونية العالية".

"سبق"، عرضت الشكوى على مدير فرع وزارة النقل بعسير المهندس مطلق الشراري؛ لكنه لم يجب عن الاستفسارات المتكررة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
56 مليوناً ينقصها ريال لم تشفع لإنجاز "طحاحين محايل" .. 5 أعوام من العزل!
سبق

اشتكى عددٌ من الأهالي من تعثر مشروع طريق الطحاحين بمحافظة محايل منذ ما يزيد على 5 سنوات، مؤكدين تناوب المنفذين على الطريق الذي لا يتجاوز 18 كيلو متراً ثم تركه بوضعه الراهن الذي يتسبّب في احتجازات في المواسم الممطرة، لاسيما وهو يصل إلى قرى عدة ويضم مدارس عدة.

وبيّن الشاكون أنهم تفاءلوا خيراً من دقة المبالغ المليونية التي دوّنت على لوحة المشروع؛ حيث بلغت 56 مليون ينقصها ريال واحد، وأن رقم بهذا الشكل يوحي بدقة كبيرة وسيوازيه إتقان عالٍ إلا أن التنفيذ خيّب تلك التفاؤلات.

وقال لـ "سبق" عددٌ من أهالي قرية الطحاحين: "استبشرنا خيراً بالبدء بتنفيذ مشروع السفلتة قبل ما يزيد على 5 سنوات وزرع لوحة المشروع التي تضمنت قيمة المشروع بـ 55 مليونا و999 ألفاً و999 ريالاً، وينتهي خلال سنتين، وأن ذلك مؤشر دقيق للعمل، ولكن مع الأسف تعثر المشروع ونحن الآن على مشارف 6 سنوات من التعثر.

وأضافوا: "طول الطريق 18 كيلو متراً فقط ويخدم قرى: الطحاحين والمحضة والمجبا وغرغرة، ويصل إلى حلي ويضم عدداً من المدارس وقد تسبّبت الأمطار عليه في احتجازات عدة وعزل القرى تماماً، خصوصاً وفيها الأطفال وكبار السن والمرضى والطلاب والموظفون، ومعها تعجز حتى سيارات الإسعاف والطواري عن تقديم الخدمات ونقل الحالات الطارئة".

وبيّنوا: "يتم رش الزفت أكثر من مرة في أجزاء جاهزة للسفلتة ومع الأسف لم يتم ذلك، ثم تأتي شركات أخرى لإعادة الردميات وتمهيد الطريق استعداداً للسفلتة ثم تختفي بآلياتها وعمالتها حتى يعود كما كان سابقاً حتى تختفي معالمه، وهذا حالنا منذ منتصف عام 1435هـ".

وقال الاهالي: "نناشد أمير منطقة عسير، ووزير النقل، التوجيه باستكمال الطريق، والتحقيق مع المتسبّب في التعثر والتأخير رغم مبالغه المليونية العالية".

"سبق"، عرضت الشكوى على مدير فرع وزارة النقل بعسير المهندس مطلق الشراري؛ لكنه لم يجب عن الاستفسارات المتكررة.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
12:37 PM

56 مليوناً ينقصها ريال لم تشفع لإنجاز "طحاحين محايل" .. 5 أعوام من العزل!

طريق لا يتجاوز 18 كيلو متراً يربط قرى عدة وعليه مدارس .. و"نقل عسير" لا يرد

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
6
3,741

اشتكى عددٌ من الأهالي من تعثر مشروع طريق الطحاحين بمحافظة محايل منذ ما يزيد على 5 سنوات، مؤكدين تناوب المنفذين على الطريق الذي لا يتجاوز 18 كيلو متراً ثم تركه بوضعه الراهن الذي يتسبّب في احتجازات في المواسم الممطرة، لاسيما وهو يصل إلى قرى عدة ويضم مدارس عدة.

وبيّن الشاكون أنهم تفاءلوا خيراً من دقة المبالغ المليونية التي دوّنت على لوحة المشروع؛ حيث بلغت 56 مليون ينقصها ريال واحد، وأن رقم بهذا الشكل يوحي بدقة كبيرة وسيوازيه إتقان عالٍ إلا أن التنفيذ خيّب تلك التفاؤلات.

وقال لـ "سبق" عددٌ من أهالي قرية الطحاحين: "استبشرنا خيراً بالبدء بتنفيذ مشروع السفلتة قبل ما يزيد على 5 سنوات وزرع لوحة المشروع التي تضمنت قيمة المشروع بـ 55 مليونا و999 ألفاً و999 ريالاً، وينتهي خلال سنتين، وأن ذلك مؤشر دقيق للعمل، ولكن مع الأسف تعثر المشروع ونحن الآن على مشارف 6 سنوات من التعثر.

وأضافوا: "طول الطريق 18 كيلو متراً فقط ويخدم قرى: الطحاحين والمحضة والمجبا وغرغرة، ويصل إلى حلي ويضم عدداً من المدارس وقد تسبّبت الأمطار عليه في احتجازات عدة وعزل القرى تماماً، خصوصاً وفيها الأطفال وكبار السن والمرضى والطلاب والموظفون، ومعها تعجز حتى سيارات الإسعاف والطواري عن تقديم الخدمات ونقل الحالات الطارئة".

وبيّنوا: "يتم رش الزفت أكثر من مرة في أجزاء جاهزة للسفلتة ومع الأسف لم يتم ذلك، ثم تأتي شركات أخرى لإعادة الردميات وتمهيد الطريق استعداداً للسفلتة ثم تختفي بآلياتها وعمالتها حتى يعود كما كان سابقاً حتى تختفي معالمه، وهذا حالنا منذ منتصف عام 1435هـ".

وقال الاهالي: "نناشد أمير منطقة عسير، ووزير النقل، التوجيه باستكمال الطريق، والتحقيق مع المتسبّب في التعثر والتأخير رغم مبالغه المليونية العالية".

"سبق"، عرضت الشكوى على مدير فرع وزارة النقل بعسير المهندس مطلق الشراري؛ لكنه لم يجب عن الاستفسارات المتكررة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,643
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,909
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,851
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,391

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة