النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 257 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة عسير وبلدياتها تُنفذ 886 جولةً رقابيةً وتضبط 191 مخالفةً

"الحميدي": لا تهاون في تطبيق لوائح العقوبات بحق المخالفين

بمتابعة مباشرة من أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، واصلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمال الرقابة المستمرة يوميًا؛ لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ حيث نتج عن هذه الجولات الرقابية التي نُفذت يوم الخميس إغلاق العديد من المنشآت المخالفة.

وفي ذات السياق، بين أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الجولات تأتي استمرارًا للجولات السابقة من قبل الأمانة ورؤساء البلديات والفرق الرقابية الميدانية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في المنشآت والمجمعات التجارية والكافيهات وأسواق النفع العام.

وأكد أنه تم خلال يوم الخميس تنفيذ 886 جولةً رقابية، وضبط 191 مخالفةً للتدابير الاحترازية وإغلاق عددٍ من المنشآت التجارية المتنوعة، ورفع المخالفات المرصودة مباشرةً عبر تطبيق ميدان، لافتًا إلى أن الأمانة قامت بأعمال التوعية والتذكير بضرورة التباعد والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والبروتوكولات الوقائية المتبعة.

وأشار "الحميدي" إلى أن الجولات مستمرة وعلى مدار اليوم بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتفعيل دور الرقابة ورفع المخالفات الاحترازية المرصودة، وإغلاق المنشآت المخالفة مباشرةً مع أهمية التقيد بالقرارات الصادرة مؤخرًا وتفعيل تطبيق "توكلنا".

ولفت إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامة، ومخالفات عدم تأمين المعقمات والمطهرات، علاوةً على عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء، وعدم تطهير العربات وغيرها، مشددا على أهمية التزام الجميع بالإجراءات والتدابير الاحترازية والتأكيد على تطبيق لوائح العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لمخالفي هذه التعليمات والإجراءات وعدم التساهل في تطبيقها، لافتًا إلى أن متابعة الإجراءات الوقائية استدعت تكثيف الجولات الرقابية وأعداد المراقبين؛ حرصًا وحفاظًا على الصحة العامة.


يذكر أن أمانة منطقة عسير وبلدياتها تواصل أعمالها الميدانية والرقابية يوميًا وفق خطتها في متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية للمنشآت والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام وعدم التساهل في مخالفة تلك التدابير.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمانة عسير وبلدياتها تُنفذ 886 جولةً رقابيةً وتضبط 191 مخالفةً
سبق

بمتابعة مباشرة من أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، واصلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمال الرقابة المستمرة يوميًا؛ لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ حيث نتج عن هذه الجولات الرقابية التي نُفذت يوم الخميس إغلاق العديد من المنشآت المخالفة.

وفي ذات السياق، بين أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الجولات تأتي استمرارًا للجولات السابقة من قبل الأمانة ورؤساء البلديات والفرق الرقابية الميدانية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في المنشآت والمجمعات التجارية والكافيهات وأسواق النفع العام.

وأكد أنه تم خلال يوم الخميس تنفيذ 886 جولةً رقابية، وضبط 191 مخالفةً للتدابير الاحترازية وإغلاق عددٍ من المنشآت التجارية المتنوعة، ورفع المخالفات المرصودة مباشرةً عبر تطبيق ميدان، لافتًا إلى أن الأمانة قامت بأعمال التوعية والتذكير بضرورة التباعد والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والبروتوكولات الوقائية المتبعة.

وأشار "الحميدي" إلى أن الجولات مستمرة وعلى مدار اليوم بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتفعيل دور الرقابة ورفع المخالفات الاحترازية المرصودة، وإغلاق المنشآت المخالفة مباشرةً مع أهمية التقيد بالقرارات الصادرة مؤخرًا وتفعيل تطبيق "توكلنا".

ولفت إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامة، ومخالفات عدم تأمين المعقمات والمطهرات، علاوةً على عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء، وعدم تطهير العربات وغيرها، مشددا على أهمية التزام الجميع بالإجراءات والتدابير الاحترازية والتأكيد على تطبيق لوائح العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لمخالفي هذه التعليمات والإجراءات وعدم التساهل في تطبيقها، لافتًا إلى أن متابعة الإجراءات الوقائية استدعت تكثيف الجولات الرقابية وأعداد المراقبين؛ حرصًا وحفاظًا على الصحة العامة.


يذكر أن أمانة منطقة عسير وبلدياتها تواصل أعمالها الميدانية والرقابية يوميًا وفق خطتها في متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية للمنشآت والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام وعدم التساهل في مخالفة تلك التدابير.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
07:38 PM

أمانة عسير وبلدياتها تُنفذ 886 جولةً رقابيةً وتضبط 191 مخالفةً

"الحميدي": لا تهاون في تطبيق لوائح العقوبات بحق المخالفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
0
860

بمتابعة مباشرة من أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، واصلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمال الرقابة المستمرة يوميًا؛ لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ حيث نتج عن هذه الجولات الرقابية التي نُفذت يوم الخميس إغلاق العديد من المنشآت المخالفة.

وفي ذات السياق، بين أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الجولات تأتي استمرارًا للجولات السابقة من قبل الأمانة ورؤساء البلديات والفرق الرقابية الميدانية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في المنشآت والمجمعات التجارية والكافيهات وأسواق النفع العام.

وأكد أنه تم خلال يوم الخميس تنفيذ 886 جولةً رقابية، وضبط 191 مخالفةً للتدابير الاحترازية وإغلاق عددٍ من المنشآت التجارية المتنوعة، ورفع المخالفات المرصودة مباشرةً عبر تطبيق ميدان، لافتًا إلى أن الأمانة قامت بأعمال التوعية والتذكير بضرورة التباعد والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والبروتوكولات الوقائية المتبعة.

وأشار "الحميدي" إلى أن الجولات مستمرة وعلى مدار اليوم بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتفعيل دور الرقابة ورفع المخالفات الاحترازية المرصودة، وإغلاق المنشآت المخالفة مباشرةً مع أهمية التقيد بالقرارات الصادرة مؤخرًا وتفعيل تطبيق "توكلنا".

ولفت إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامة، ومخالفات عدم تأمين المعقمات والمطهرات، علاوةً على عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء، وعدم تطهير العربات وغيرها، مشددا على أهمية التزام الجميع بالإجراءات والتدابير الاحترازية والتأكيد على تطبيق لوائح العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لمخالفي هذه التعليمات والإجراءات وعدم التساهل في تطبيقها، لافتًا إلى أن متابعة الإجراءات الوقائية استدعت تكثيف الجولات الرقابية وأعداد المراقبين؛ حرصًا وحفاظًا على الصحة العامة.


يذكر أن أمانة منطقة عسير وبلدياتها تواصل أعمالها الميدانية والرقابية يوميًا وفق خطتها في متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية للمنشآت والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام وعدم التساهل في مخالفة تلك التدابير.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,854
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,337
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,425
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,233

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة