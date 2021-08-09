مصر تتسلم أول شحنة من لقاح جونسون آند جونسون

ضمت 261.600 جرعة

تسلمت مصر اليوم (الاثنين) الدفعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون، للوقاية من مرض "كوفيد-19"، الذي يؤخذ بحقنة واحدة، وذلك بوصول 261.600 جرعة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، في بيان أن هذه الكمية ستُوزع على 126 مركزًا للتطعيم وخاصة لمن يريدون السفر للخارج.

وبدأت مصر في الآونة الأخيرة التصنيع المحلي للقاح سينوفاك، من خلال اتفاق بين الشركة الصينية المنتجة له، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".