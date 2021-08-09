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"الصحة": تسجيل 796 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 557 خلال الـ24 ساعة الماضية

مصر تتسلم أول شحنة من لقاح جونسون آند جونسون

ضمت 261.600 جرعة

تسلمت مصر اليوم (الاثنين) الدفعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون، للوقاية من مرض "كوفيد-19"، الذي يؤخذ بحقنة واحدة، وذلك بوصول 261.600 جرعة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، في بيان أن هذه الكمية ستُوزع على 126 مركزًا للتطعيم وخاصة لمن يريدون السفر للخارج.

وبدأت مصر في الآونة الأخيرة التصنيع المحلي للقاح سينوفاك، من خلال اتفاق بين الشركة الصينية المنتجة له، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".

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مصر تتسلم أول شحنة من لقاح جونسون آند جونسون
سبق

تسلمت مصر اليوم (الاثنين) الدفعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون، للوقاية من مرض "كوفيد-19"، الذي يؤخذ بحقنة واحدة، وذلك بوصول 261.600 جرعة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، في بيان أن هذه الكمية ستُوزع على 126 مركزًا للتطعيم وخاصة لمن يريدون السفر للخارج.

وبدأت مصر في الآونة الأخيرة التصنيع المحلي للقاح سينوفاك، من خلال اتفاق بين الشركة الصينية المنتجة له، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
04:27 PM

مصر تتسلم أول شحنة من لقاح جونسون آند جونسون

ضمت 261.600 جرعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسلمت مصر اليوم (الاثنين) الدفعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون، للوقاية من مرض "كوفيد-19"، الذي يؤخذ بحقنة واحدة، وذلك بوصول 261.600 جرعة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، في بيان أن هذه الكمية ستُوزع على 126 مركزًا للتطعيم وخاصة لمن يريدون السفر للخارج.

وبدأت مصر في الآونة الأخيرة التصنيع المحلي للقاح سينوفاك، من خلال اتفاق بين الشركة الصينية المنتجة له، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".

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