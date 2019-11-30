النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اللواء "الحارثي": ذكرى البيعة الخامسة تعمق مبادئ الانتماء والولاء

مؤكدًا تحقيق نقلة نوعية سارت بالمملكة إلى مصاف كبريات دول العالم

رفع مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عابد بن فايز الحارثي أسمى آيات، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

وقال اللواء الحارثي إن المملكة العربية السعودية تقف في هذا اليوم أمام حدث وذكرى عطرة للبيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - فهي خمس سنوات من التقدم والرقي والإنجازات الضخمة التي مرت على بلادنا، وحفلت بنقلة نوعية سارت بالمملكة بكل ثقة واقتدار إلى مصاف كبريات دول العالم.

لقد مرّت تلك السنوات الخمس على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - مقاليد حكم البلاد وسدة أمرها، حاملة في طياتها ارتباطًا وثيقًا بين شعب وقائده وتلاحمًا كبيرًا بينهما ولله الحمد.

وأكد اللواء الحارثي أن ذكرى البيعة الخامسة تعمق مبادئ الانتماء والولاء لهذه البلاد المباركة ولحكومتها الرشيدة، بما تتضمنه من قيم ومبادئ، حتى أصبحت تلك الذكرى مفخرة أمام شعوب العالم، وعملاً مباركًا نطبقه ونجدد العهد به كل عام، فالله نسأل أن يديم على مولاي خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية والتوفيق، حيث سار بنا للمجد، وواضعًا المملكة العربية السعودية في مصاف الأمم، موضع الريادة والقيادة والفخر والاعتزاز.

واختتم اللواء الحارثي تصريحه بهذه المناسبة أن أعمال خادم الحرمين خلال السنوات الخمس كانت نموذجًا يحتذى به في كيفية أن تكون القيادة والريادة وكيف يكون العمل والنهضة، وكيف تكون المملكة ورقيها ورفعة شأنها هي الشغل الشاغل والهم الأول وقال: نبايع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - مبدع الرؤية ومهندس النهضة، على أن نكون خير عون لهما حفظهما الله.

الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
اللواء "الحارثي": ذكرى البيعة الخامسة تعمق مبادئ الانتماء والولاء
سبق

رفع مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عابد بن فايز الحارثي أسمى آيات، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

وقال اللواء الحارثي إن المملكة العربية السعودية تقف في هذا اليوم أمام حدث وذكرى عطرة للبيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - فهي خمس سنوات من التقدم والرقي والإنجازات الضخمة التي مرت على بلادنا، وحفلت بنقلة نوعية سارت بالمملكة بكل ثقة واقتدار إلى مصاف كبريات دول العالم.

لقد مرّت تلك السنوات الخمس على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - مقاليد حكم البلاد وسدة أمرها، حاملة في طياتها ارتباطًا وثيقًا بين شعب وقائده وتلاحمًا كبيرًا بينهما ولله الحمد.

وأكد اللواء الحارثي أن ذكرى البيعة الخامسة تعمق مبادئ الانتماء والولاء لهذه البلاد المباركة ولحكومتها الرشيدة، بما تتضمنه من قيم ومبادئ، حتى أصبحت تلك الذكرى مفخرة أمام شعوب العالم، وعملاً مباركًا نطبقه ونجدد العهد به كل عام، فالله نسأل أن يديم على مولاي خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية والتوفيق، حيث سار بنا للمجد، وواضعًا المملكة العربية السعودية في مصاف الأمم، موضع الريادة والقيادة والفخر والاعتزاز.

واختتم اللواء الحارثي تصريحه بهذه المناسبة أن أعمال خادم الحرمين خلال السنوات الخمس كانت نموذجًا يحتذى به في كيفية أن تكون القيادة والريادة وكيف يكون العمل والنهضة، وكيف تكون المملكة ورقيها ورفعة شأنها هي الشغل الشاغل والهم الأول وقال: نبايع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - مبدع الرؤية ومهندس النهضة، على أن نكون خير عون لهما حفظهما الله.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
10:02 PM

اللواء "الحارثي": ذكرى البيعة الخامسة تعمق مبادئ الانتماء والولاء

مؤكدًا تحقيق نقلة نوعية سارت بالمملكة إلى مصاف كبريات دول العالم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
216

رفع مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عابد بن فايز الحارثي أسمى آيات، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

وقال اللواء الحارثي إن المملكة العربية السعودية تقف في هذا اليوم أمام حدث وذكرى عطرة للبيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - فهي خمس سنوات من التقدم والرقي والإنجازات الضخمة التي مرت على بلادنا، وحفلت بنقلة نوعية سارت بالمملكة بكل ثقة واقتدار إلى مصاف كبريات دول العالم.

لقد مرّت تلك السنوات الخمس على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - مقاليد حكم البلاد وسدة أمرها، حاملة في طياتها ارتباطًا وثيقًا بين شعب وقائده وتلاحمًا كبيرًا بينهما ولله الحمد.

وأكد اللواء الحارثي أن ذكرى البيعة الخامسة تعمق مبادئ الانتماء والولاء لهذه البلاد المباركة ولحكومتها الرشيدة، بما تتضمنه من قيم ومبادئ، حتى أصبحت تلك الذكرى مفخرة أمام شعوب العالم، وعملاً مباركًا نطبقه ونجدد العهد به كل عام، فالله نسأل أن يديم على مولاي خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية والتوفيق، حيث سار بنا للمجد، وواضعًا المملكة العربية السعودية في مصاف الأمم، موضع الريادة والقيادة والفخر والاعتزاز.

واختتم اللواء الحارثي تصريحه بهذه المناسبة أن أعمال خادم الحرمين خلال السنوات الخمس كانت نموذجًا يحتذى به في كيفية أن تكون القيادة والريادة وكيف يكون العمل والنهضة، وكيف تكون المملكة ورقيها ورفعة شأنها هي الشغل الشاغل والهم الأول وقال: نبايع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - مبدع الرؤية ومهندس النهضة، على أن نكون خير عون لهما حفظهما الله.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,291
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,760
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,129
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,472

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة