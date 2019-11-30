اللواء "الحارثي": ذكرى البيعة الخامسة تعمق مبادئ الانتماء والولاء

مؤكدًا تحقيق نقلة نوعية سارت بالمملكة إلى مصاف كبريات دول العالم

رفع مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عابد بن فايز الحارثي أسمى آيات، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

وقال اللواء الحارثي إن المملكة العربية السعودية تقف في هذا اليوم أمام حدث وذكرى عطرة للبيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - فهي خمس سنوات من التقدم والرقي والإنجازات الضخمة التي مرت على بلادنا، وحفلت بنقلة نوعية سارت بالمملكة بكل ثقة واقتدار إلى مصاف كبريات دول العالم.

لقد مرّت تلك السنوات الخمس على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - مقاليد حكم البلاد وسدة أمرها، حاملة في طياتها ارتباطًا وثيقًا بين شعب وقائده وتلاحمًا كبيرًا بينهما ولله الحمد.

وأكد اللواء الحارثي أن ذكرى البيعة الخامسة تعمق مبادئ الانتماء والولاء لهذه البلاد المباركة ولحكومتها الرشيدة، بما تتضمنه من قيم ومبادئ، حتى أصبحت تلك الذكرى مفخرة أمام شعوب العالم، وعملاً مباركًا نطبقه ونجدد العهد به كل عام، فالله نسأل أن يديم على مولاي خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية والتوفيق، حيث سار بنا للمجد، وواضعًا المملكة العربية السعودية في مصاف الأمم، موضع الريادة والقيادة والفخر والاعتزاز.

واختتم اللواء الحارثي تصريحه بهذه المناسبة أن أعمال خادم الحرمين خلال السنوات الخمس كانت نموذجًا يحتذى به في كيفية أن تكون القيادة والريادة وكيف يكون العمل والنهضة، وكيف تكون المملكة ورقيها ورفعة شأنها هي الشغل الشاغل والهم الأول وقال: نبايع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - مبدع الرؤية ومهندس النهضة، على أن نكون خير عون لهما حفظهما الله.