شرطة عسير: القبض على مواطن وثّق قيادته لمركبته بطريقة متهورة

اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، قام بتوثيق قيادته لمركبته بطريقة متهورة على أحد الطرق الرئيسة في المنطقة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر ونشر ذلك على مواقع التواصل، ما يعد مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية.

وقال "الدباش": تم إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.