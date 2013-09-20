النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشراكة بين "التعليم" وموهبة تحقق 123 جائزة دولية للموهوبين خلال جائحة كورونا

شاركوا في العديد من الأولمبياد المحلية والدولية

حقق طلاب وطالبات المملكة الموهوبون 123 جائزة دولية خلال مدة جائحة كورونا، وذلك بعد ترشحهم لتمثيل المملكة، والمشاركة في العديد من الأولمبياد المحلية والدولية.

وحصد طلاب وطالبات المملكة الموهوبون في التعليم العام بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" 53 جائزة في مجموع مسابقات الأولمبياد الدولي 2021، وشملت الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم، وشارك فيها طلاب وطالبات التعليم العام من 100 دولة، بدءاً من طلبة الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث المتوسط، كما فاز طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بـ62 جائزة كبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي لعامي 2020 و2021، ورُشحوا للمشاركة في معرض "آيسف الدولي للعلوم والهندسة ISEF2021"، والمنافسة في الأبحاث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية الذي أُقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث حققوا من خلاله 8 جوائز من بين 1800 طالب وطالبة مشاركين من أكثر من 75 دولة حول العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشراكة بين "التعليم" وموهبة تحقق 123 جائزة دولية للموهوبين خلال جائحة كورونا
سبق

حقق طلاب وطالبات المملكة الموهوبون 123 جائزة دولية خلال مدة جائحة كورونا، وذلك بعد ترشحهم لتمثيل المملكة، والمشاركة في العديد من الأولمبياد المحلية والدولية.

وحصد طلاب وطالبات المملكة الموهوبون في التعليم العام بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" 53 جائزة في مجموع مسابقات الأولمبياد الدولي 2021، وشملت الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم، وشارك فيها طلاب وطالبات التعليم العام من 100 دولة، بدءاً من طلبة الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث المتوسط، كما فاز طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بـ62 جائزة كبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي لعامي 2020 و2021، ورُشحوا للمشاركة في معرض "آيسف الدولي للعلوم والهندسة ISEF2021"، والمنافسة في الأبحاث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية الذي أُقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث حققوا من خلاله 8 جوائز من بين 1800 طالب وطالبة مشاركين من أكثر من 75 دولة حول العالم.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
10:57 PM

الشراكة بين "التعليم" وموهبة تحقق 123 جائزة دولية للموهوبين خلال جائحة كورونا

شاركوا في العديد من الأولمبياد المحلية والدولية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
551

حقق طلاب وطالبات المملكة الموهوبون 123 جائزة دولية خلال مدة جائحة كورونا، وذلك بعد ترشحهم لتمثيل المملكة، والمشاركة في العديد من الأولمبياد المحلية والدولية.

وحصد طلاب وطالبات المملكة الموهوبون في التعليم العام بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" 53 جائزة في مجموع مسابقات الأولمبياد الدولي 2021، وشملت الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم، وشارك فيها طلاب وطالبات التعليم العام من 100 دولة، بدءاً من طلبة الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث المتوسط، كما فاز طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بـ62 جائزة كبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي لعامي 2020 و2021، ورُشحوا للمشاركة في معرض "آيسف الدولي للعلوم والهندسة ISEF2021"، والمنافسة في الأبحاث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية الذي أُقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث حققوا من خلاله 8 جوائز من بين 1800 طالب وطالبة مشاركين من أكثر من 75 دولة حول العالم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,823
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,696
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,883
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,169

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة