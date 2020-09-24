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"الجبير" يبحث مع وزير خارجية الأوروغواي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

ناقشا خلال اتصال هاتفي الأوضاع الدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزير خارجية جمهورية الأوروغواي فرانسيسكو بوستيشو.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى الأوضاع الدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يبحث مع وزير خارجية الأوروغواي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين
سبق

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزير خارجية جمهورية الأوروغواي فرانسيسكو بوستيشو.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى الأوضاع الدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
08:32 PM

"الجبير" يبحث مع وزير خارجية الأوروغواي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

ناقشا خلال اتصال هاتفي الأوضاع الدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزير خارجية جمهورية الأوروغواي فرانسيسكو بوستيشو.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى الأوضاع الدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

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