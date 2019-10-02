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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7984.43 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.1 مليارات ريال لأكثر من 110 ملايين سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 68.28 نقطة ليقفل عند مستوى 7984.43 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 110 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: ساسكو، والدريس، والمصافي، وصادرات، وجدوى ريت السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: تشب، ومهارة، والكيميائية، والمجموعة السعودية، والاتصالات، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 4.12%.
وكانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والراجحي، والجزيرة، والأهلي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، وسابك، والإنماء، والأهلي، والدريس هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 1.86 نقطة ليقفل عند مستوى 3775.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 40 ألف سهم تقاسمتها مائة وصفقتان.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7984.43 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 68.28 نقطة ليقفل عند مستوى 7984.43 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 110 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: ساسكو، والدريس، والمصافي، وصادرات، وجدوى ريت السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: تشب، ومهارة، والكيميائية، والمجموعة السعودية، والاتصالات، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 4.12%.
وكانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والراجحي، والجزيرة، والأهلي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، وسابك، والإنماء، والأهلي، والدريس هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 1.86 نقطة ليقفل عند مستوى 3775.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 40 ألف سهم تقاسمتها مائة وصفقتان.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
04:13 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7984.43 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.1 مليارات ريال لأكثر من 110 ملايين سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 68.28 نقطة ليقفل عند مستوى 7984.43 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 110 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: ساسكو، والدريس، والمصافي، وصادرات، وجدوى ريت السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: تشب، ومهارة، والكيميائية، والمجموعة السعودية، والاتصالات، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 4.12%.
وكانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والراجحي، والجزيرة، والأهلي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، وسابك، والإنماء، والأهلي، والدريس هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 1.86 نقطة ليقفل عند مستوى 3775.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 40 ألف سهم تقاسمتها مائة وصفقتان.

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