"الشؤون الإسلامية" بالشمالية تطرح وظائف للأئمة والمؤذنين

طرحت إدارة المساجد في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، 51 وظيفة شاغرة للأئمة والمؤذنين، في العديد من الأحياء داخل مدينة عرعر.
ويمكن للراغبين التقدم عبر موقع الوزارة الإلكتروني؛ اعتبارًا من اليوم ولمدة عشرة أيام.
طرحت إدارة المساجد في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، 51 وظيفة شاغرة للأئمة والمؤذنين، في العديد من الأحياء داخل مدينة عرعر.
ويمكن للراغبين التقدم عبر موقع الوزارة الإلكتروني؛ اعتبارًا من اليوم ولمدة عشرة أيام.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 51 وظيفة شاغرة مدينة عرعر
طرحت إدارة المساجد في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، 51 وظيفة شاغرة للأئمة والمؤذنين، في العديد من الأحياء داخل مدينة عرعر.
ويمكن للراغبين التقدم عبر موقع الوزارة الإلكتروني؛ اعتبارًا من اليوم ولمدة عشرة أيام.
طرحت إدارة المساجد في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، 51 وظيفة شاغرة للأئمة والمؤذنين، في العديد من الأحياء داخل مدينة عرعر.
ويمكن للراغبين التقدم عبر موقع الوزارة الإلكتروني؛ اعتبارًا من اليوم ولمدة عشرة أيام.