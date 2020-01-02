"الشؤون الإسلامية" بالشمالية تطرح وظائف للأئمة والمؤذنين

التقدم عبر موقع الوزارة الإلكتروني من اليوم ولمدة 10 أيام

طرحت إدارة المساجد في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، 51 وظيفة شاغرة للأئمة والمؤذنين، في العديد من الأحياء داخل مدينة عرعر.

ويمكن للراغبين التقدم عبر موقع الوزارة الإلكتروني؛ اعتبارًا من اليوم ولمدة عشرة أيام.