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"الشؤون الإسلامية" بالشمالية تطرح وظائف للأئمة والمؤذنين

التقدم عبر موقع الوزارة الإلكتروني من اليوم ولمدة 10 أيام

طرحت إدارة المساجد في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، 51 وظيفة شاغرة للأئمة والمؤذنين، في العديد من الأحياء داخل مدينة عرعر.

ويمكن للراغبين التقدم عبر موقع الوزارة الإلكتروني؛ اعتبارًا من اليوم ولمدة عشرة أيام.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 51 وظيفة شاغرة مدينة عرعر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" بالشمالية تطرح وظائف للأئمة والمؤذنين
سبق

طرحت إدارة المساجد في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، 51 وظيفة شاغرة للأئمة والمؤذنين، في العديد من الأحياء داخل مدينة عرعر.

ويمكن للراغبين التقدم عبر موقع الوزارة الإلكتروني؛ اعتبارًا من اليوم ولمدة عشرة أيام.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
01:30 PM

"الشؤون الإسلامية" بالشمالية تطرح وظائف للأئمة والمؤذنين

التقدم عبر موقع الوزارة الإلكتروني من اليوم ولمدة 10 أيام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,933

طرحت إدارة المساجد في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، 51 وظيفة شاغرة للأئمة والمؤذنين، في العديد من الأحياء داخل مدينة عرعر.

ويمكن للراغبين التقدم عبر موقع الوزارة الإلكتروني؛ اعتبارًا من اليوم ولمدة عشرة أيام.

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70 مليار ..

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