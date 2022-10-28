النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اكشتوا ليلًا واحتاطوا.. "أجواء إجازة الأسبوع" بتوقيع "الحصيني": الممطرة مستمرة

قال: أجواء مائلة للاعتدال إلى معتدلة نهارًا بمناطق عدة.. والبرودة فجرًا بالاستراحات

تَوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء المتوقعة لإجازة نهاية هذا الأسبوع من الخميس إلى السبت مائلة للاعتدال إلى معتدلة نهارًا على: (الشمالية، والوسطى، والشرقية، ونجران، والمرتفعات الجنوبية والغربية)، وتميل للبرودة فجرًا داخل المدن إلى باردة نسبيًّا في البر والاستراحات.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "الحالة الممطرة مستمرة إجازة نهاية هذا الأسبوع، ومتوقع -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير) تمتد إلى أجزاء من: (المدينة، وحائل، والجوف، والشمالية، وشمالي الشرقية، والقصيم)، تمتد إلى أجزاء من الكويت والإمارات وعمان واليمن".

وتابع: "أجواء مناطق مكة وجازان والمدينة، تميل للحرارة إلى حارة نهارًا، ومن معتدلة إلى لطيفة فجرًا، والمرتفعات منها معتدلة نهارًا باردة ليلًا".

وأردف: اكشتوا ليلًا واحتاطوا، "الأماكن المفتوحة" ملابس شتوية خفيفة على: (الرياض، والقصيم، والشرقية، ونجران، والشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل)، "لا تنسوا الأوراد الشرعية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اكشتوا ليلًا واحتاطوا.. "أجواء إجازة الأسبوع" بتوقيع "الحصيني": الممطرة مستمرة
سبق

تَوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء المتوقعة لإجازة نهاية هذا الأسبوع من الخميس إلى السبت مائلة للاعتدال إلى معتدلة نهارًا على: (الشمالية، والوسطى، والشرقية، ونجران، والمرتفعات الجنوبية والغربية)، وتميل للبرودة فجرًا داخل المدن إلى باردة نسبيًّا في البر والاستراحات.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "الحالة الممطرة مستمرة إجازة نهاية هذا الأسبوع، ومتوقع -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير) تمتد إلى أجزاء من: (المدينة، وحائل، والجوف، والشمالية، وشمالي الشرقية، والقصيم)، تمتد إلى أجزاء من الكويت والإمارات وعمان واليمن".

وتابع: "أجواء مناطق مكة وجازان والمدينة، تميل للحرارة إلى حارة نهارًا، ومن معتدلة إلى لطيفة فجرًا، والمرتفعات منها معتدلة نهارًا باردة ليلًا".

وأردف: اكشتوا ليلًا واحتاطوا، "الأماكن المفتوحة" ملابس شتوية خفيفة على: (الرياض، والقصيم، والشرقية، ونجران، والشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل)، "لا تنسوا الأوراد الشرعية".

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
09:11 AM

اكشتوا ليلًا واحتاطوا.. "أجواء إجازة الأسبوع" بتوقيع "الحصيني": الممطرة مستمرة

قال: أجواء مائلة للاعتدال إلى معتدلة نهارًا بمناطق عدة.. والبرودة فجرًا بالاستراحات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
675

تَوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء المتوقعة لإجازة نهاية هذا الأسبوع من الخميس إلى السبت مائلة للاعتدال إلى معتدلة نهارًا على: (الشمالية، والوسطى، والشرقية، ونجران، والمرتفعات الجنوبية والغربية)، وتميل للبرودة فجرًا داخل المدن إلى باردة نسبيًّا في البر والاستراحات.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "الحالة الممطرة مستمرة إجازة نهاية هذا الأسبوع، ومتوقع -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير) تمتد إلى أجزاء من: (المدينة، وحائل، والجوف، والشمالية، وشمالي الشرقية، والقصيم)، تمتد إلى أجزاء من الكويت والإمارات وعمان واليمن".

وتابع: "أجواء مناطق مكة وجازان والمدينة، تميل للحرارة إلى حارة نهارًا، ومن معتدلة إلى لطيفة فجرًا، والمرتفعات منها معتدلة نهارًا باردة ليلًا".

وأردف: اكشتوا ليلًا واحتاطوا، "الأماكن المفتوحة" ملابس شتوية خفيفة على: (الرياض، والقصيم، والشرقية، ونجران، والشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل)، "لا تنسوا الأوراد الشرعية".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,749
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,819
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,027
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,113

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة