أمير الباحة يطّلع على مراحل تنفيذ مشروع تطوير المدينة الرياضية

وجّه الأمانة والنقل بتهيئة مواقف وفتح طرق

زار أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة.



واطلع على مراحل تنفيذ مشروع تطوير المدينة الرياضية، مستمعًا لشرح من مدير مكتب وزارة الرياضة بالباحة صالح الغامدي، عن مراحل مشروع تطوير المدينة الرياضية الذي يتضمّن تطوير المدرجات وتركيب مقاعد جديدة بسعة ٧٦٠٠ مقعد، وتطوير غرف اللاعبين ودورات المياه، مشيرًا إلى أنه تم إحلال أرضية الملعب الرئيس وإعادة تأهيلها بأعلى المواصفات والمقاييس.



وقال "الغامدي": إن التطوير الحالي سيكون للملعب الرئيس والمدرجات وغرف اللاعبين بصفة مستعجلة كمرحلة أولى ضمن مراحل تطوير المدينة بشكل كامل؛ استعدادًا لاستضافة مباريات دوري المحترفين.



وأكّد أمير المنطقة أن القيادة الرشيدة - أعزها الله - لا تألو جهدًا في دعم المناشط الرياضية على مستوى المملكة، منوهًا بما تلقاه رياضة المنطقة من دعم سخي، وما تطوير مدينة الملك سعود الرياضية إلا دليل على ذلك.



ووجّه أمانة المنطقة وإدارة النقل بسرعة تهيئة مواقف السيارات وفتح طريق آخر للمدينة الرياضية لسهولة الوصول إليها.