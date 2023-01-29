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الاتفاق يخطف فوزاً ثميناً على حساب الرائد بهدفي جوانكا

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق مواجهته بنظيره الرائد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بمنطقة القصيم، وبهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده النقطي إلى 26 نقطة فيما تجمد رصيد الرائد عند 22 نقطة، افتتح الاتفاق التسجيل مبكراً عبر لاعبه جوانكا بعد تمريرة رائعة من محمد الكويكبي ضرب بها دفاع الرائد، وجعل زميله المهاجم مواجهاً للحارس عز الدين دوخة، وعند الدقيقة 45 عاد ذات اللاعب بهدفه الثاني بعد عودة الكرة من العارضة تابعها بشكل مميز وأودعها الشباك.

في الشوط الثاني حاول الرائد العودة للمباراة ولكن الضيوف كانوا عازمين على المحافظة على النتيجة من خلال السيطرة على مفاتيح اللعب في صفوف الخصم، حتى تمكن محمد العمري من تقليص الفارق بهدف قد يصنف من أجمل أهداف الجولة بعد مراوغته للدفاع بطريقة رائعة قبل أن ينهيها في الشباك الاتفاقية، لتنتهي المواجهة بفوز اتفاقي مستحق بهدفين مقابل هدف.

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الاتفاق يخطف فوزاً ثميناً على حساب الرائد بهدفي جوانكا
سبق

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق مواجهته بنظيره الرائد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بمنطقة القصيم، وبهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده النقطي إلى 26 نقطة فيما تجمد رصيد الرائد عند 22 نقطة، افتتح الاتفاق التسجيل مبكراً عبر لاعبه جوانكا بعد تمريرة رائعة من محمد الكويكبي ضرب بها دفاع الرائد، وجعل زميله المهاجم مواجهاً للحارس عز الدين دوخة، وعند الدقيقة 45 عاد ذات اللاعب بهدفه الثاني بعد عودة الكرة من العارضة تابعها بشكل مميز وأودعها الشباك.

في الشوط الثاني حاول الرائد العودة للمباراة ولكن الضيوف كانوا عازمين على المحافظة على النتيجة من خلال السيطرة على مفاتيح اللعب في صفوف الخصم، حتى تمكن محمد العمري من تقليص الفارق بهدف قد يصنف من أجمل أهداف الجولة بعد مراوغته للدفاع بطريقة رائعة قبل أن ينهيها في الشباك الاتفاقية، لتنتهي المواجهة بفوز اتفاقي مستحق بهدفين مقابل هدف.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
09:02 PM

الاتفاق يخطف فوزاً ثميناً على حساب الرائد بهدفي جوانكا

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
0
1,246

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق مواجهته بنظيره الرائد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بمنطقة القصيم، وبهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده النقطي إلى 26 نقطة فيما تجمد رصيد الرائد عند 22 نقطة، افتتح الاتفاق التسجيل مبكراً عبر لاعبه جوانكا بعد تمريرة رائعة من محمد الكويكبي ضرب بها دفاع الرائد، وجعل زميله المهاجم مواجهاً للحارس عز الدين دوخة، وعند الدقيقة 45 عاد ذات اللاعب بهدفه الثاني بعد عودة الكرة من العارضة تابعها بشكل مميز وأودعها الشباك.

في الشوط الثاني حاول الرائد العودة للمباراة ولكن الضيوف كانوا عازمين على المحافظة على النتيجة من خلال السيطرة على مفاتيح اللعب في صفوف الخصم، حتى تمكن محمد العمري من تقليص الفارق بهدف قد يصنف من أجمل أهداف الجولة بعد مراوغته للدفاع بطريقة رائعة قبل أن ينهيها في الشباك الاتفاقية، لتنتهي المواجهة بفوز اتفاقي مستحق بهدفين مقابل هدف.

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