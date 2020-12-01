النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيفاء أول بلدية على مستوى جازان تدشّن منصة للعمل التطوعي

تزامنًا مع اقتراب يوم التطوع السعودي والعالمي

دشن رئيس ‎بلدية محافظة فيفاء سعيد بن جبران التليدي؛ حسابًا للبلدية بمنصة العمل التطوعي لأول مرة على مستوى منطقة جازان.

وطرحت بلدية فيفاء عبر منصة العمل التطوعي، فرص تطوعية تستهدف معالجة بعض مظاهر التشوه البصري، كإزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإزالة الملصقات واللوحات، وقص وتنسيق وزراعة الأشجار في بعض الحدائق والمنتزهات، وحملة للنظافة العامة، بالإضافة إلى حملة للتبرع بالدم بالشراكة المجتمعية مع مستشفى فيفاء العام.

وقال رئيس بلدية محافظة فيفاء سعيد بن جبران التليدي، لـ"سبق": إن تدشين وإطلاق حساب البلدية في منصة العمل التطوعي، مع قرب اليوم السعودي والعالمي للتطوع، الذي يوافق الخامس من ديسمبر كل عام؛ حيث تم طرح عدد من الفرق التطوعية بالمنصة استعدادًا لهذا اليوم وإتاحة الفرصة للتطوع في القطاع البلدي.

وأضاف "التليدي" أن التطوع في القطاع البلدي ذو أهمية كبيرة، بما سيساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، للوصول لمليون متطوع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
فيفاء أول بلدية على مستوى جازان تدشّن منصة للعمل التطوعي
سبق

دشن رئيس ‎بلدية محافظة فيفاء سعيد بن جبران التليدي؛ حسابًا للبلدية بمنصة العمل التطوعي لأول مرة على مستوى منطقة جازان.

وطرحت بلدية فيفاء عبر منصة العمل التطوعي، فرص تطوعية تستهدف معالجة بعض مظاهر التشوه البصري، كإزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإزالة الملصقات واللوحات، وقص وتنسيق وزراعة الأشجار في بعض الحدائق والمنتزهات، وحملة للنظافة العامة، بالإضافة إلى حملة للتبرع بالدم بالشراكة المجتمعية مع مستشفى فيفاء العام.

وقال رئيس بلدية محافظة فيفاء سعيد بن جبران التليدي، لـ"سبق": إن تدشين وإطلاق حساب البلدية في منصة العمل التطوعي، مع قرب اليوم السعودي والعالمي للتطوع، الذي يوافق الخامس من ديسمبر كل عام؛ حيث تم طرح عدد من الفرق التطوعية بالمنصة استعدادًا لهذا اليوم وإتاحة الفرصة للتطوع في القطاع البلدي.

وأضاف "التليدي" أن التطوع في القطاع البلدي ذو أهمية كبيرة، بما سيساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، للوصول لمليون متطوع.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
05:07 PM

فيفاء أول بلدية على مستوى جازان تدشّن منصة للعمل التطوعي

تزامنًا مع اقتراب يوم التطوع السعودي والعالمي

A A A
عبدالرحمن السلماني - فيفاء
0
41

دشن رئيس ‎بلدية محافظة فيفاء سعيد بن جبران التليدي؛ حسابًا للبلدية بمنصة العمل التطوعي لأول مرة على مستوى منطقة جازان.

وطرحت بلدية فيفاء عبر منصة العمل التطوعي، فرص تطوعية تستهدف معالجة بعض مظاهر التشوه البصري، كإزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإزالة الملصقات واللوحات، وقص وتنسيق وزراعة الأشجار في بعض الحدائق والمنتزهات، وحملة للنظافة العامة، بالإضافة إلى حملة للتبرع بالدم بالشراكة المجتمعية مع مستشفى فيفاء العام.

وقال رئيس بلدية محافظة فيفاء سعيد بن جبران التليدي، لـ"سبق": إن تدشين وإطلاق حساب البلدية في منصة العمل التطوعي، مع قرب اليوم السعودي والعالمي للتطوع، الذي يوافق الخامس من ديسمبر كل عام؛ حيث تم طرح عدد من الفرق التطوعية بالمنصة استعدادًا لهذا اليوم وإتاحة الفرصة للتطوع في القطاع البلدي.

وأضاف "التليدي" أن التطوع في القطاع البلدي ذو أهمية كبيرة، بما سيساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، للوصول لمليون متطوع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,250
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,333
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,009
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,705

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عینه على راتبي!!

زوجي عینه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة