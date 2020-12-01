فيفاء أول بلدية على مستوى جازان تدشّن منصة للعمل التطوعي

تزامنًا مع اقتراب يوم التطوع السعودي والعالمي

دشن رئيس ‎بلدية محافظة فيفاء سعيد بن جبران التليدي؛ حسابًا للبلدية بمنصة العمل التطوعي لأول مرة على مستوى منطقة جازان.

وطرحت بلدية فيفاء عبر منصة العمل التطوعي، فرص تطوعية تستهدف معالجة بعض مظاهر التشوه البصري، كإزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإزالة الملصقات واللوحات، وقص وتنسيق وزراعة الأشجار في بعض الحدائق والمنتزهات، وحملة للنظافة العامة، بالإضافة إلى حملة للتبرع بالدم بالشراكة المجتمعية مع مستشفى فيفاء العام.

وقال رئيس بلدية محافظة فيفاء سعيد بن جبران التليدي، لـ"سبق": إن تدشين وإطلاق حساب البلدية في منصة العمل التطوعي، مع قرب اليوم السعودي والعالمي للتطوع، الذي يوافق الخامس من ديسمبر كل عام؛ حيث تم طرح عدد من الفرق التطوعية بالمنصة استعدادًا لهذا اليوم وإتاحة الفرصة للتطوع في القطاع البلدي.

وأضاف "التليدي" أن التطوع في القطاع البلدي ذو أهمية كبيرة، بما سيساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، للوصول لمليون متطوع.