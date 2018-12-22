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شاهد.. البرنامج السعودي لإعمار اليمن يواصل العمل على تأهيل مطار عدن

ضمن المرحلة الثانية بعد تزويد المطار بالطاقة الكهربائية ووسائل نقل الركاب

كشف البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن، عن استمرار أعمال إعادة تأهيل منطقة ممر التدحرج (Taxi- way) في مطار عدن الدولي.

وأضاف البرنامج "تستمر أعمال إعادة تأهيل منطقة ممر التدحرج في مطار عدن الدولي، ومغادرة الطائرة وتجهيز الواجهات الزجاجية للمطار، والممرات المساعدة، وأعمال إعادة تأهيل مبنى صالة الوصول والمرافق الخدمية وإدارة الموارد المائية والكهربائية؛ ضمن أعمال المرحلة الثانية لإعادة تأهيل المطار".

تأتي المرحلة الثانية من المشروع بعد إتمام البرنامج السعودي للتنمية وإعادة إعمار اليمن للمرحلة الأولى من المشروع والتي تضمنت تزويد المطار بالطاقة الكهربائية ووسائل نقل الركاب وتلبية متطلبات السلامة.

ويهدف البرنامج من خلال تطوير مطار عدن الدولي إلى رفع مستوى وكفاءة المطار، وتسهيل الوصول ودعم الروابط الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات للمسافرين وشركات الطيران.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. البرنامج السعودي لإعمار اليمن يواصل العمل على تأهيل مطار عدن
سبق

كشف البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن، عن استمرار أعمال إعادة تأهيل منطقة ممر التدحرج (Taxi- way) في مطار عدن الدولي.

وأضاف البرنامج "تستمر أعمال إعادة تأهيل منطقة ممر التدحرج في مطار عدن الدولي، ومغادرة الطائرة وتجهيز الواجهات الزجاجية للمطار، والممرات المساعدة، وأعمال إعادة تأهيل مبنى صالة الوصول والمرافق الخدمية وإدارة الموارد المائية والكهربائية؛ ضمن أعمال المرحلة الثانية لإعادة تأهيل المطار".

تأتي المرحلة الثانية من المشروع بعد إتمام البرنامج السعودي للتنمية وإعادة إعمار اليمن للمرحلة الأولى من المشروع والتي تضمنت تزويد المطار بالطاقة الكهربائية ووسائل نقل الركاب وتلبية متطلبات السلامة.

ويهدف البرنامج من خلال تطوير مطار عدن الدولي إلى رفع مستوى وكفاءة المطار، وتسهيل الوصول ودعم الروابط الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات للمسافرين وشركات الطيران.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
12:57 PM

شاهد.. البرنامج السعودي لإعمار اليمن يواصل العمل على تأهيل مطار عدن

ضمن المرحلة الثانية بعد تزويد المطار بالطاقة الكهربائية ووسائل نقل الركاب

A A A
خالد علي - الرياض
0
2,391

كشف البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن، عن استمرار أعمال إعادة تأهيل منطقة ممر التدحرج (Taxi- way) في مطار عدن الدولي.

وأضاف البرنامج "تستمر أعمال إعادة تأهيل منطقة ممر التدحرج في مطار عدن الدولي، ومغادرة الطائرة وتجهيز الواجهات الزجاجية للمطار، والممرات المساعدة، وأعمال إعادة تأهيل مبنى صالة الوصول والمرافق الخدمية وإدارة الموارد المائية والكهربائية؛ ضمن أعمال المرحلة الثانية لإعادة تأهيل المطار".

تأتي المرحلة الثانية من المشروع بعد إتمام البرنامج السعودي للتنمية وإعادة إعمار اليمن للمرحلة الأولى من المشروع والتي تضمنت تزويد المطار بالطاقة الكهربائية ووسائل نقل الركاب وتلبية متطلبات السلامة.

ويهدف البرنامج من خلال تطوير مطار عدن الدولي إلى رفع مستوى وكفاءة المطار، وتسهيل الوصول ودعم الروابط الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات للمسافرين وشركات الطيران.

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