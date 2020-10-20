كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.6% عند 40.57 دولار للبرميل.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.3%، إلى 42.48 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

على الجانب الآخر، أفادت مصادر لوكالة "رويترز"، بأن خطة مجموعة "أوبك +" لزيادة الإنتاج المقررة بدءاً من يناير قد يتم تعديلها عند الضرورة.

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء مع استمرار المخاوف المتعلقة بالعرض والطلب، في ظل استمرار تفشي فيروس "كورونا" عالمياً، إذ تجاوزت الإصابات 40 مليوناً.

هبوط أسعار النفط.. ومزيج برنت عند 42.48 دولار للبرميل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-20 تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء مع استمرار المخاوف المتعلقة بالعرض والطلب، في ظل استمرار تفشي فيروس "كورونا" عالمياً، إذ تجاوزت الإصابات 40 مليوناً. وتعهدت مجموعة "أوبك +" بمواصلة دعم سوق الخام وسط زيادة المخاوف المتعلقة بتداعيات ارتفاع الإصابات العالمية بالفيروس. على الجانب الآخر، أفادت مصادر لوكالة "رويترز"، بأن خطة مجموعة "أوبك +" لزيادة الإنتاج المقررة بدءاً من يناير قد يتم تعديلها عند الضرورة. وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.3%، إلى 42.48 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة. كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.6% عند 40.57 دولار للبرميل.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442 09:40 AM

هبوط أسعار النفط.. ومزيج برنت عند 42.48 دولار للبرميل مع استمرار المخاوف في ظل استمرار تفشي فيروس "كورونا"





A A A





0 مشاركة

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء مع استمرار المخاوف المتعلقة بالعرض والطلب، في ظل استمرار تفشي فيروس "كورونا" عالمياً، إذ تجاوزت الإصابات 40 مليوناً.

وتعهدت مجموعة "أوبك +" بمواصلة دعم سوق الخام وسط زيادة المخاوف المتعلقة بتداعيات ارتفاع الإصابات العالمية بالفيروس.

على الجانب الآخر، أفادت مصادر لوكالة "رويترز"، بأن خطة مجموعة "أوبك +" لزيادة الإنتاج المقررة بدءاً من يناير قد يتم تعديلها عند الضرورة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.3%، إلى 42.48 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.6% عند 40.57 دولار للبرميل.