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إزالة تعديات على 4.5 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية بجدة

تنفيذاً للتوجيهات مع تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين

أزالت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة، خلال اليومين الماضيين، تعديات على أراضٍ حكومية بحي أم حبلين شمال شرق المحافظة على مساحة 4.512.000 متر مربع، شملت غرفًا وأحواشًا وعقومًا ترابية وحظائر للأغنام.

وأكدت اللجنة تنفيذ التوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية دون مسوّغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين.

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إزالة تعديات على 4.5 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية بجدة
سبق

أزالت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة، خلال اليومين الماضيين، تعديات على أراضٍ حكومية بحي أم حبلين شمال شرق المحافظة على مساحة 4.512.000 متر مربع، شملت غرفًا وأحواشًا وعقومًا ترابية وحظائر للأغنام.

وأكدت اللجنة تنفيذ التوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية دون مسوّغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
07:09 PM

إزالة تعديات على 4.5 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية بجدة

تنفيذاً للتوجيهات مع تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين

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عبدالله الراجحي - جدة
5
10,449

أزالت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة، خلال اليومين الماضيين، تعديات على أراضٍ حكومية بحي أم حبلين شمال شرق المحافظة على مساحة 4.512.000 متر مربع، شملت غرفًا وأحواشًا وعقومًا ترابية وحظائر للأغنام.

وأكدت اللجنة تنفيذ التوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية دون مسوّغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين.

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