إقبال كثيف بفروع "الصندوق العقاري" على طلبات القرض العقاري المدعوم

الصندوق أكد استمرار تقديم القروض وإيداع الدعم في حسابات المستفيدين شهريًّا

في الوقت الذي أعلن فيه صندوق التنمية العقارية إيداع أكثر من نحو نصف مليار ريال في حسابات المستفيدين، بوصفها دعم أرباح القرض العقاري المدعوم خلال مارس الماضي، شهدت فروع الصندوق إقبالاً من المستفيدين لاستكمال إجراءات الحصول على القروض العقارية المدعومة التي يقدمها الصندوق بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو إقبالاً كثيفًا من المواطنين على عدد من مكاتب صندوق التنمية العقارية لتقديم طلبات دعم التمويل العقاري، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري "المجانية" التي تقدم تقريرًا مفصلاً عن الحالة المالية للمواطن، وتوفر الوقت والجهد في البحث عن جهة التمويل العقارية الملائمة لوضعه المالي، وذلك من خلال شهادات مصدرة ومعتمدة، تُسلَّم للمواطن من صندوق التنمية العقارية، وتحيله مباشرة إلى الممول، إضافة إلى معرفة مدى قدرة المواطن على الاستفادة من إحدى مبادرات القرض الحسن.

وظهر أحد المواطنين في مقطع فيديو، يتحدث عن تجربته في زيارة مكتب الصندوق، وعن مدى سلاسة وسهولة المعاملات، وتعاون الموظفين، وعن شعوره بالامتنان للحكومة السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين.

وكان صندوق التنمية العقارية قد أعلن في وقت سابق إيداع 590 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر مارس 2019، منها 90 مليون ريال دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري، ونصف مليار ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين.

وتشمل الحلول التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية عددًا من المبادرات التي تهدف إلى تسهيل حصول المواطن على القرض العقاري المدعوم، تتضمن خيارات البناء الذاتي، والشراء الجاهز من السوق أو مشاريع وزارة الإسكان، أو الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تتراوح أسعارها بين 250 ألفًا و750 ألف ريال، وتتضمن دعم أرباح القروض العقارية بنسبة 100٪ لمن يقل دخلهم عن 14 ألف ريال.