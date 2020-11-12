صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
قيادة التحالف: اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة
استهدفت الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية
صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة
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قيادة التحالف: اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-12
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
10:16 PM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
10:25 PM
قيادة التحالف: اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة
استهدفت الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية
صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
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