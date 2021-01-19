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الأوساط الطبية تسجل حادثة هي الأولى عالميًّا.. فطر ينمو داخل الأوردة الدموية لرجل

بدأت بشرته بالاصفرار تلتها أعراض الإسهال وتقيؤ الدم وأُسعِف على إثرها للمستشفى

سجلت الأوساط الطبية حادثة هي الأولى من نوعها في العالم، بعد نمو فطر داخل الأوعية الدموية لرجل في أمريكا.

ونُقِل الرجل (30 عامًا) إلى المستشفى في حالة طارئة، وأدخل إلى العناية المركزة، وبقي فيها لمدة 8 أيام تحت إشراف طبي مباشر بسبب حالة خطيرة ظهرت في جسمه.

وذكرت مجلة "لايف ساينس" العلمية، أن الرجل تَعَرّض لفشل عام في أجهزته، ولا يزال يعالج بنظام طويل الأمد من المضادات الحيوية والأدوية المضادة للفطريات.

وأضافت أن المريض البالغ من العمر 30 عامًا، كان يأمل في تخفيف أعراض الاضطراب ثنائي القطب (حالة صحية عقلية) والاعتماد على المواد الأفيونية عن طريق حقن الفطر في مجرى الدم.

وقام الرجل بغلي الفطر "شاي الفطر"، ثم قام بتصفيته عن طريق سحبه من خلال "قطعة قطن" قبل حقنه في جسده.

وأصيب الرجل بعد أيام بالخمول والغثيان، وبدأت بشرته بالاصفرار، وبدأت بعدها أعراض الإسهال وتقيؤ الدم؛ حيث أُسعِف على إثرها إلى المستشفى.

وفق "سي إن إن العربية" بدأت أعضاء الجسد بالفشل مثل الكلية والكبد، وتم نقل الرجل إلى وحدة العناية المركزة؛ حيث وجد اختبار الدم بكتيريا ميكروبية تحمل اسم "Brevibacillus"، وهي عدوى فطرية؛ مما أكد للأطباء أن الفطر الذي حقنه الرجل لنفسه كان ينمو داخل الأوعية الدموية.

وتسببت بعض المنشورات غير الصحيحة المتواجدة على الإنترنت، والتي تتحدث عن وصفة "فطرية سحرية" من أجل معالجة بعض الأمراض -ومنها المرض الذي عانى منه الرجل- في حدوث هذه المشكلة.

ونوّهت المجلة العلمية بضرورة التوعية الشاملة حول مخاطر هذه المنشورات غير الدقيقة التي من شأنها أن تسبب الكثير من المشكلات الصحية.

الأوساط الطبية أمريكا

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الأوساط الطبية تسجل حادثة هي الأولى عالميًّا.. فطر ينمو داخل الأوردة الدموية لرجل
سبق

سجلت الأوساط الطبية حادثة هي الأولى من نوعها في العالم، بعد نمو فطر داخل الأوعية الدموية لرجل في أمريكا.

ونُقِل الرجل (30 عامًا) إلى المستشفى في حالة طارئة، وأدخل إلى العناية المركزة، وبقي فيها لمدة 8 أيام تحت إشراف طبي مباشر بسبب حالة خطيرة ظهرت في جسمه.

وذكرت مجلة "لايف ساينس" العلمية، أن الرجل تَعَرّض لفشل عام في أجهزته، ولا يزال يعالج بنظام طويل الأمد من المضادات الحيوية والأدوية المضادة للفطريات.

وأضافت أن المريض البالغ من العمر 30 عامًا، كان يأمل في تخفيف أعراض الاضطراب ثنائي القطب (حالة صحية عقلية) والاعتماد على المواد الأفيونية عن طريق حقن الفطر في مجرى الدم.

وقام الرجل بغلي الفطر "شاي الفطر"، ثم قام بتصفيته عن طريق سحبه من خلال "قطعة قطن" قبل حقنه في جسده.

وأصيب الرجل بعد أيام بالخمول والغثيان، وبدأت بشرته بالاصفرار، وبدأت بعدها أعراض الإسهال وتقيؤ الدم؛ حيث أُسعِف على إثرها إلى المستشفى.

وفق "سي إن إن العربية" بدأت أعضاء الجسد بالفشل مثل الكلية والكبد، وتم نقل الرجل إلى وحدة العناية المركزة؛ حيث وجد اختبار الدم بكتيريا ميكروبية تحمل اسم "Brevibacillus"، وهي عدوى فطرية؛ مما أكد للأطباء أن الفطر الذي حقنه الرجل لنفسه كان ينمو داخل الأوعية الدموية.

وتسببت بعض المنشورات غير الصحيحة المتواجدة على الإنترنت، والتي تتحدث عن وصفة "فطرية سحرية" من أجل معالجة بعض الأمراض -ومنها المرض الذي عانى منه الرجل- في حدوث هذه المشكلة.

ونوّهت المجلة العلمية بضرورة التوعية الشاملة حول مخاطر هذه المنشورات غير الدقيقة التي من شأنها أن تسبب الكثير من المشكلات الصحية.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
12:04 PM
اخر تعديل
19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
03:53 PM

الأوساط الطبية تسجل حادثة هي الأولى عالميًّا.. فطر ينمو داخل الأوردة الدموية لرجل

بدأت بشرته بالاصفرار تلتها أعراض الإسهال وتقيؤ الدم وأُسعِف على إثرها للمستشفى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,226

سجلت الأوساط الطبية حادثة هي الأولى من نوعها في العالم، بعد نمو فطر داخل الأوعية الدموية لرجل في أمريكا.

ونُقِل الرجل (30 عامًا) إلى المستشفى في حالة طارئة، وأدخل إلى العناية المركزة، وبقي فيها لمدة 8 أيام تحت إشراف طبي مباشر بسبب حالة خطيرة ظهرت في جسمه.

وذكرت مجلة "لايف ساينس" العلمية، أن الرجل تَعَرّض لفشل عام في أجهزته، ولا يزال يعالج بنظام طويل الأمد من المضادات الحيوية والأدوية المضادة للفطريات.

وأضافت أن المريض البالغ من العمر 30 عامًا، كان يأمل في تخفيف أعراض الاضطراب ثنائي القطب (حالة صحية عقلية) والاعتماد على المواد الأفيونية عن طريق حقن الفطر في مجرى الدم.

وقام الرجل بغلي الفطر "شاي الفطر"، ثم قام بتصفيته عن طريق سحبه من خلال "قطعة قطن" قبل حقنه في جسده.

وأصيب الرجل بعد أيام بالخمول والغثيان، وبدأت بشرته بالاصفرار، وبدأت بعدها أعراض الإسهال وتقيؤ الدم؛ حيث أُسعِف على إثرها إلى المستشفى.

وفق "سي إن إن العربية" بدأت أعضاء الجسد بالفشل مثل الكلية والكبد، وتم نقل الرجل إلى وحدة العناية المركزة؛ حيث وجد اختبار الدم بكتيريا ميكروبية تحمل اسم "Brevibacillus"، وهي عدوى فطرية؛ مما أكد للأطباء أن الفطر الذي حقنه الرجل لنفسه كان ينمو داخل الأوعية الدموية.

وتسببت بعض المنشورات غير الصحيحة المتواجدة على الإنترنت، والتي تتحدث عن وصفة "فطرية سحرية" من أجل معالجة بعض الأمراض -ومنها المرض الذي عانى منه الرجل- في حدوث هذه المشكلة.

ونوّهت المجلة العلمية بضرورة التوعية الشاملة حول مخاطر هذه المنشورات غير الدقيقة التي من شأنها أن تسبب الكثير من المشكلات الصحية.

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