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عقب التعثر.. إعادة افتتاح تقاطع طريق الملك فهد والمندق خلال أيام

تعثر المشروع لمدة 6 سنوات وقيمته الإجمالية بلغت 79 مليون ريال

أكد مدير عام فرع وزارة الطرق والنقل بالباحة المهندس مسفر المالكي أن الأيام القادمة ستشهد الإعلان عن موعد تدشين حركة السير على مشروع طريق الملك فهد وطريق المندق تقاطع مستشفى الملك فهد.

ووقفت "سبق" ميدانيًا على المشروع الذي لازالت لوحته شامخة في موقعها رغم مضي قرابة عشر سنوات منذ تاريخ تسليم المقاول للموقع في 1431/8/26هـ بقيمة إجمالية قدرها 79 مليون و900 ألف ريال، حيث كان المفترض الانتهاء في 1434/3/15هـ، إلا أن المشروع تعثر لمدة تزيد عن ست سنوات، فيما بلغت قيمة عقد الاستشاري 14 مليونًا.

وقال "المالكي" لـ"سبق": إن المشروع تعرض لعدد من العوائق والاستملاكات والخدمات والتي استغرقت وقتًا كبيرًا في ترحليها وإزالتها مما تسبب في البدء بالأعمال الفعلية للمشروع.

وأضاف: وصلنا اليوم للمراحل النهائية لمشروع الجسر وسيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن موعد تدشين حركة السير على هذا الجسر بعد استكمال الأعمال الأخيرة المتمثلة في الدهانات وبعض أعمال الحماية.

وقدّم الشكر لأمير المنطقة على جهوده في تحريك عجلة بعض المشاريع المتعثرة بالمنطقة وكذلك شكر الوزير ونائبه اللذين يتابعان جميع مشاريع المنطقة بشكل دقيق وتفصيلي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب التعثر.. إعادة افتتاح تقاطع طريق الملك فهد والمندق خلال أيام
سبق

أكد مدير عام فرع وزارة الطرق والنقل بالباحة المهندس مسفر المالكي أن الأيام القادمة ستشهد الإعلان عن موعد تدشين حركة السير على مشروع طريق الملك فهد وطريق المندق تقاطع مستشفى الملك فهد.

ووقفت "سبق" ميدانيًا على المشروع الذي لازالت لوحته شامخة في موقعها رغم مضي قرابة عشر سنوات منذ تاريخ تسليم المقاول للموقع في 1431/8/26هـ بقيمة إجمالية قدرها 79 مليون و900 ألف ريال، حيث كان المفترض الانتهاء في 1434/3/15هـ، إلا أن المشروع تعثر لمدة تزيد عن ست سنوات، فيما بلغت قيمة عقد الاستشاري 14 مليونًا.

وقال "المالكي" لـ"سبق": إن المشروع تعرض لعدد من العوائق والاستملاكات والخدمات والتي استغرقت وقتًا كبيرًا في ترحليها وإزالتها مما تسبب في البدء بالأعمال الفعلية للمشروع.

وأضاف: وصلنا اليوم للمراحل النهائية لمشروع الجسر وسيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن موعد تدشين حركة السير على هذا الجسر بعد استكمال الأعمال الأخيرة المتمثلة في الدهانات وبعض أعمال الحماية.

وقدّم الشكر لأمير المنطقة على جهوده في تحريك عجلة بعض المشاريع المتعثرة بالمنطقة وكذلك شكر الوزير ونائبه اللذين يتابعان جميع مشاريع المنطقة بشكل دقيق وتفصيلي.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
03:42 PM

عقب التعثر.. إعادة افتتاح تقاطع طريق الملك فهد والمندق خلال أيام

تعثر المشروع لمدة 6 سنوات وقيمته الإجمالية بلغت 79 مليون ريال

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أحمد العبدالله - الباحة
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أكد مدير عام فرع وزارة الطرق والنقل بالباحة المهندس مسفر المالكي أن الأيام القادمة ستشهد الإعلان عن موعد تدشين حركة السير على مشروع طريق الملك فهد وطريق المندق تقاطع مستشفى الملك فهد.

ووقفت "سبق" ميدانيًا على المشروع الذي لازالت لوحته شامخة في موقعها رغم مضي قرابة عشر سنوات منذ تاريخ تسليم المقاول للموقع في 1431/8/26هـ بقيمة إجمالية قدرها 79 مليون و900 ألف ريال، حيث كان المفترض الانتهاء في 1434/3/15هـ، إلا أن المشروع تعثر لمدة تزيد عن ست سنوات، فيما بلغت قيمة عقد الاستشاري 14 مليونًا.

وقال "المالكي" لـ"سبق": إن المشروع تعرض لعدد من العوائق والاستملاكات والخدمات والتي استغرقت وقتًا كبيرًا في ترحليها وإزالتها مما تسبب في البدء بالأعمال الفعلية للمشروع.

وأضاف: وصلنا اليوم للمراحل النهائية لمشروع الجسر وسيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن موعد تدشين حركة السير على هذا الجسر بعد استكمال الأعمال الأخيرة المتمثلة في الدهانات وبعض أعمال الحماية.

وقدّم الشكر لأمير المنطقة على جهوده في تحريك عجلة بعض المشاريع المتعثرة بالمنطقة وكذلك شكر الوزير ونائبه اللذين يتابعان جميع مشاريع المنطقة بشكل دقيق وتفصيلي.

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200 مليون

200 مليون

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