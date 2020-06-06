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"الصحة" تعلن تسجيل 3121 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 98869

"روحاني" للإيرانيين: تعايشوا مع "كورونا" لا يمكننا غلق الاقتصاد

شدد على اتباع التعليمات الصحية لفترة طويلة

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني مواطنيه، اليوم (السبت)، إلى الاستعداد للتعايش مع فيروس كورونا المستجد لفترة طويلة، مشيراً إلى أن البلاد ليس أمامها خيار سوى أن تبقي اقتصادها مفتوحاً، رغم تحذيرات من موجة ثانية من التفشي.

وحذر "روحاني" خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الوطنية لمكافحة الوباء الذي عرضه التلفزيون الحكومي، من أنه لا ينبغي أن يظن الناس أنه سيتم القضاء على هذا المرض في غضون 15 يوماً أو شهر، وفقاً لـ"فرانس 24".

وشدد على اتباع التعليمات الصحية لفترة طويلة.

وتحت الضغوط الاقتصادية المرتبطة على وجه الخصوص بالعقوبات الأميركية المشددة التي عطلت الاقتصاد الإيراني، وأغرقته في حالة ركود قبل الأزمة الصحية بوقت طويل؛ رفعت السلطات تدريجيّاً منذ أبريل (نيسان) القيود المفروضة لاحتواء الفيروس.

ومنذ عدة أيام، عاد النشاط الاقتصادي إلى مساره الطبيعي تقريبًا في غالبية المحافظات الإحدى والثلاثين في البلاد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"روحاني" للإيرانيين: تعايشوا مع "كورونا" لا يمكننا غلق الاقتصاد
سبق

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني مواطنيه، اليوم (السبت)، إلى الاستعداد للتعايش مع فيروس كورونا المستجد لفترة طويلة، مشيراً إلى أن البلاد ليس أمامها خيار سوى أن تبقي اقتصادها مفتوحاً، رغم تحذيرات من موجة ثانية من التفشي.

وحذر "روحاني" خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الوطنية لمكافحة الوباء الذي عرضه التلفزيون الحكومي، من أنه لا ينبغي أن يظن الناس أنه سيتم القضاء على هذا المرض في غضون 15 يوماً أو شهر، وفقاً لـ"فرانس 24".

وشدد على اتباع التعليمات الصحية لفترة طويلة.

وتحت الضغوط الاقتصادية المرتبطة على وجه الخصوص بالعقوبات الأميركية المشددة التي عطلت الاقتصاد الإيراني، وأغرقته في حالة ركود قبل الأزمة الصحية بوقت طويل؛ رفعت السلطات تدريجيّاً منذ أبريل (نيسان) القيود المفروضة لاحتواء الفيروس.

ومنذ عدة أيام، عاد النشاط الاقتصادي إلى مساره الطبيعي تقريبًا في غالبية المحافظات الإحدى والثلاثين في البلاد.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
03:21 PM

"روحاني" للإيرانيين: تعايشوا مع "كورونا" لا يمكننا غلق الاقتصاد

شدد على اتباع التعليمات الصحية لفترة طويلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني مواطنيه، اليوم (السبت)، إلى الاستعداد للتعايش مع فيروس كورونا المستجد لفترة طويلة، مشيراً إلى أن البلاد ليس أمامها خيار سوى أن تبقي اقتصادها مفتوحاً، رغم تحذيرات من موجة ثانية من التفشي.

وحذر "روحاني" خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الوطنية لمكافحة الوباء الذي عرضه التلفزيون الحكومي، من أنه لا ينبغي أن يظن الناس أنه سيتم القضاء على هذا المرض في غضون 15 يوماً أو شهر، وفقاً لـ"فرانس 24".

وشدد على اتباع التعليمات الصحية لفترة طويلة.

وتحت الضغوط الاقتصادية المرتبطة على وجه الخصوص بالعقوبات الأميركية المشددة التي عطلت الاقتصاد الإيراني، وأغرقته في حالة ركود قبل الأزمة الصحية بوقت طويل؛ رفعت السلطات تدريجيّاً منذ أبريل (نيسان) القيود المفروضة لاحتواء الفيروس.

ومنذ عدة أيام، عاد النشاط الاقتصادي إلى مساره الطبيعي تقريبًا في غالبية المحافظات الإحدى والثلاثين في البلاد.

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