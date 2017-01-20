تم بصواريخ كروز وأخرى باليستية.. الإمارات تكشف حجم الهجوم على مطار أبوظبي

"العتيبة" أشار إلى اعتراض عدد منها

كشف سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، عن أن صواريخ كروز وصواريخ باليستية استُخدمت إلى جانب طائرات مسيرة في الهجوم الذي وقع الاثنين على مطار أبو ظبي، بحسب ما أفادت "رويترز" اليوم الخميس.

وقال "العتيبة" في ندوة عبر الإنترنت استضافها المعهد اليهودي لأمن أمريكا الوطني: "استهدفت عدة هجمات مواقع مدنية في الإمارات بمزيج من صواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وجرى اعتراض عدد منها".

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الإمارات أن صواريخ استُخدمت في الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين في أبوظبي، والمرة الأولى التي تعلن فيها أيضاً اعتراض بعض الأسلحة المستخدمة في الهجوم.

وأعلنت مليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران أنها نفّذت الهجوم بخمسة صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيرة.