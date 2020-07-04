الاثنين المقبل.. ندوة عن الابتكار والريادة الرقمية في المجال الرياضي

تقيمها وزارة الرياضة بالتعاون مع معهد إعداد القادة

تقيم الإدارة العامة للاستثمار بوزارة الرياضة وبالتعاون مع معهد إعداد القادة تُنظم ندوة (عن بُعد) مساء الاثنين المقبل بعنوان: الابتكار والريادة الرقمية في المجال الرياضي من الساعة 9 - 11 مساءً.

وتهدف الندوة التي تقدمها المحاضرة شانتال شالوحي إلى قراءة الاتجاهات التي تؤثر على المشهد الرياضي الرقمي وتحديد الفرص المطروحة للأعمال الجديدة واختبار المفاهيم والتحقق من صحتها وتطويرها.