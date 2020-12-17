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وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية

بحضور عدد من الأمراء وكبار المسؤولين والمهتمين.. وسلَّم الفائزين الكؤوس

رعى اليوم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، وذلك بمقر المهرجان في ملهم، بحضور عدد من الأمراء، وكبار المسؤولين، وعدد من المهتمين بهواية الصيد بالصقور.

وخلال الحفل المعد بتلك المناسبة شاهد وزير الداخلية والحضور فيلمًا وثائقيًّا عن أبرز ما تحقق من إنجازات خلال النسخة الحالية للمهرجان، قبل أن يشاهد شوطَين نهائيَّين من مسابقة الملواح 400 متر، هما جير بيور قرناس للمُلاك السعوديين، وقرموشة قرناس للمحترفين السعوديين.

وسلَّم الأمير عبدالعزيز بن سعود الفائزين بالأشواط الختامية بالمسابقة كؤوس الملك عبدالعزيز لفئات الصقور المشاركة في المهرجان.

بعد ذلك عُزف السلام الملكي، قبل أن يغادر الوزير مقر الحفل.

وزير الداخلية مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية
سبق

رعى اليوم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، وذلك بمقر المهرجان في ملهم، بحضور عدد من الأمراء، وكبار المسؤولين، وعدد من المهتمين بهواية الصيد بالصقور.

وخلال الحفل المعد بتلك المناسبة شاهد وزير الداخلية والحضور فيلمًا وثائقيًّا عن أبرز ما تحقق من إنجازات خلال النسخة الحالية للمهرجان، قبل أن يشاهد شوطَين نهائيَّين من مسابقة الملواح 400 متر، هما جير بيور قرناس للمُلاك السعوديين، وقرموشة قرناس للمحترفين السعوديين.

وسلَّم الأمير عبدالعزيز بن سعود الفائزين بالأشواط الختامية بالمسابقة كؤوس الملك عبدالعزيز لفئات الصقور المشاركة في المهرجان.

بعد ذلك عُزف السلام الملكي، قبل أن يغادر الوزير مقر الحفل.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
08:52 PM

وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية

بحضور عدد من الأمراء وكبار المسؤولين والمهتمين.. وسلَّم الفائزين الكؤوس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رعى اليوم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، وذلك بمقر المهرجان في ملهم، بحضور عدد من الأمراء، وكبار المسؤولين، وعدد من المهتمين بهواية الصيد بالصقور.

وخلال الحفل المعد بتلك المناسبة شاهد وزير الداخلية والحضور فيلمًا وثائقيًّا عن أبرز ما تحقق من إنجازات خلال النسخة الحالية للمهرجان، قبل أن يشاهد شوطَين نهائيَّين من مسابقة الملواح 400 متر، هما جير بيور قرناس للمُلاك السعوديين، وقرموشة قرناس للمحترفين السعوديين.

وسلَّم الأمير عبدالعزيز بن سعود الفائزين بالأشواط الختامية بالمسابقة كؤوس الملك عبدالعزيز لفئات الصقور المشاركة في المهرجان.

بعد ذلك عُزف السلام الملكي، قبل أن يغادر الوزير مقر الحفل.

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