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"سكني" يُطلق 10 مخططات جديدة

توفر أكثر من 5 آلاف أرض سكنية

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن إضافة 10 مُخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المُتاحة لحجز الأراضي، ليصل إجمالي المُخططات التي طُرحت عبر "سكني" 192 مخططاً توفر أكثر من 171 ألف أرض، منها 34 مخططاً أُطلقت خلال النصف الأول من 2020 توفر أكثر من 28 ألف قطعة.
ويستمر البرنامج في طرح عدد من المخططات شهريًا ضمن خيارات وحلول سكنية متنوعة مُتاح حجزها بسهولة إلكترونياً، داعياً الراغبين في الاستفادة من هذه الخيارات إلى زيارة موقع "سكني" الإلكتروني أو التطبيق لاستكمال جميع الإجراءات.

وأوضح برنامج "سكني" في بيانٍ صحفي اليوم أنه فعَّل الاختيار الإلكتروني لـ 10 مخططات جديدة مُوزعة على 3 مناطق توفر 5363 قطعة أرض.

وذكر "سكني" أن مُخطط "روضة نخلان" في محافظة صبيا بمنطقة جازان يوفر 4702 أرض سكنية، علاوة على مُخططين جديدين في محافظة بيشة في منطقة عسير هما: مخطط "غرب سوق صمخ" ويضّم 16 قطعة أرض، و"كتنه" الذي يوفر 15 أرضا سكنية متاحة للحجز إلكترونيًا.

ولفت النظر إلى أن 7 من المخططات الجديدة توزعت في منطقة الرياض، منها 3 مخططات في محافظة القويعية وهي: مخطط "القويعية1051" الذي يوفر 62 قطعة، و"القويعية 155" ويضم 34 أرضا سكنية، و"القويعية 217" ويحوي 40 قطعة، إضافة إلى مخطط "الأنسيات" الذي يوفر 222 أرض في محافظة عفيف، وثلاثة مخططات أخرى في محافظة ثادق وهي: "ثادق 362" ويوفر 102 قطعة أرض، و"ثادق 370" ويضم91 قطعة، و"ثادق302/أ" ويوفر 79 أرضا، وجميعها متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونياً.

وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" في وقت سابق خاصية اختيار المخططات السكنية بالدخول إلى صفحة الحلول السكنية والضغط على خيار "الأراضي السكنية" وتحديد موقعها وفق رغبات المستفيدين واحتياجاتهم أو الدخول المباشر على الرابط sakani.housing.sa/plans-map تمهيداً لإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

وبيّن البرنامج أن ذلك يأتي في إطار استمراره وسعيه الدائم لاستحداث حلول إلكترونية تساعد في تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تملك الأراضي والاستفادة من خيار "البناء الذاتي" عبر تطبيق الأجهزة الذكية لتوقيع العقد إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الفروع، وتوفير مزيد من الخدمات مثل اختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي.

يُذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان سلّم نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019، من بين 137.906 أراضٍ وفرها للحجز إلكترونيًا ضمن 146 مخططًا، فيما يستهدف البرنامج هذا العام 2020 تطوير 72 مخططاً جديداً يوفر أكثر من 90 ألف قطعة أرض، حيث تم العمل مع 79 مقاولاً مؤهلاً لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليارات ريال، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، مما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني" يُطلق 10 مخططات جديدة
سبق

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن إضافة 10 مُخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المُتاحة لحجز الأراضي، ليصل إجمالي المُخططات التي طُرحت عبر "سكني" 192 مخططاً توفر أكثر من 171 ألف أرض، منها 34 مخططاً أُطلقت خلال النصف الأول من 2020 توفر أكثر من 28 ألف قطعة.
ويستمر البرنامج في طرح عدد من المخططات شهريًا ضمن خيارات وحلول سكنية متنوعة مُتاح حجزها بسهولة إلكترونياً، داعياً الراغبين في الاستفادة من هذه الخيارات إلى زيارة موقع "سكني" الإلكتروني أو التطبيق لاستكمال جميع الإجراءات.

وأوضح برنامج "سكني" في بيانٍ صحفي اليوم أنه فعَّل الاختيار الإلكتروني لـ 10 مخططات جديدة مُوزعة على 3 مناطق توفر 5363 قطعة أرض.

وذكر "سكني" أن مُخطط "روضة نخلان" في محافظة صبيا بمنطقة جازان يوفر 4702 أرض سكنية، علاوة على مُخططين جديدين في محافظة بيشة في منطقة عسير هما: مخطط "غرب سوق صمخ" ويضّم 16 قطعة أرض، و"كتنه" الذي يوفر 15 أرضا سكنية متاحة للحجز إلكترونيًا.

ولفت النظر إلى أن 7 من المخططات الجديدة توزعت في منطقة الرياض، منها 3 مخططات في محافظة القويعية وهي: مخطط "القويعية1051" الذي يوفر 62 قطعة، و"القويعية 155" ويضم 34 أرضا سكنية، و"القويعية 217" ويحوي 40 قطعة، إضافة إلى مخطط "الأنسيات" الذي يوفر 222 أرض في محافظة عفيف، وثلاثة مخططات أخرى في محافظة ثادق وهي: "ثادق 362" ويوفر 102 قطعة أرض، و"ثادق 370" ويضم91 قطعة، و"ثادق302/أ" ويوفر 79 أرضا، وجميعها متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونياً.

وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" في وقت سابق خاصية اختيار المخططات السكنية بالدخول إلى صفحة الحلول السكنية والضغط على خيار "الأراضي السكنية" وتحديد موقعها وفق رغبات المستفيدين واحتياجاتهم أو الدخول المباشر على الرابط sakani.housing.sa/plans-map تمهيداً لإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

وبيّن البرنامج أن ذلك يأتي في إطار استمراره وسعيه الدائم لاستحداث حلول إلكترونية تساعد في تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تملك الأراضي والاستفادة من خيار "البناء الذاتي" عبر تطبيق الأجهزة الذكية لتوقيع العقد إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الفروع، وتوفير مزيد من الخدمات مثل اختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي.

يُذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان سلّم نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019، من بين 137.906 أراضٍ وفرها للحجز إلكترونيًا ضمن 146 مخططًا، فيما يستهدف البرنامج هذا العام 2020 تطوير 72 مخططاً جديداً يوفر أكثر من 90 ألف قطعة أرض، حيث تم العمل مع 79 مقاولاً مؤهلاً لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليارات ريال، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، مما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
05:48 PM
اخر تعديل
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
07:18 PM

"سكني" يُطلق 10 مخططات جديدة

توفر أكثر من 5 آلاف أرض سكنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن إضافة 10 مُخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المُتاحة لحجز الأراضي، ليصل إجمالي المُخططات التي طُرحت عبر "سكني" 192 مخططاً توفر أكثر من 171 ألف أرض، منها 34 مخططاً أُطلقت خلال النصف الأول من 2020 توفر أكثر من 28 ألف قطعة.
ويستمر البرنامج في طرح عدد من المخططات شهريًا ضمن خيارات وحلول سكنية متنوعة مُتاح حجزها بسهولة إلكترونياً، داعياً الراغبين في الاستفادة من هذه الخيارات إلى زيارة موقع "سكني" الإلكتروني أو التطبيق لاستكمال جميع الإجراءات.

وأوضح برنامج "سكني" في بيانٍ صحفي اليوم أنه فعَّل الاختيار الإلكتروني لـ 10 مخططات جديدة مُوزعة على 3 مناطق توفر 5363 قطعة أرض.

وذكر "سكني" أن مُخطط "روضة نخلان" في محافظة صبيا بمنطقة جازان يوفر 4702 أرض سكنية، علاوة على مُخططين جديدين في محافظة بيشة في منطقة عسير هما: مخطط "غرب سوق صمخ" ويضّم 16 قطعة أرض، و"كتنه" الذي يوفر 15 أرضا سكنية متاحة للحجز إلكترونيًا.

ولفت النظر إلى أن 7 من المخططات الجديدة توزعت في منطقة الرياض، منها 3 مخططات في محافظة القويعية وهي: مخطط "القويعية1051" الذي يوفر 62 قطعة، و"القويعية 155" ويضم 34 أرضا سكنية، و"القويعية 217" ويحوي 40 قطعة، إضافة إلى مخطط "الأنسيات" الذي يوفر 222 أرض في محافظة عفيف، وثلاثة مخططات أخرى في محافظة ثادق وهي: "ثادق 362" ويوفر 102 قطعة أرض، و"ثادق 370" ويضم91 قطعة، و"ثادق302/أ" ويوفر 79 أرضا، وجميعها متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونياً.

وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" في وقت سابق خاصية اختيار المخططات السكنية بالدخول إلى صفحة الحلول السكنية والضغط على خيار "الأراضي السكنية" وتحديد موقعها وفق رغبات المستفيدين واحتياجاتهم أو الدخول المباشر على الرابط sakani.housing.sa/plans-map تمهيداً لإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

وبيّن البرنامج أن ذلك يأتي في إطار استمراره وسعيه الدائم لاستحداث حلول إلكترونية تساعد في تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تملك الأراضي والاستفادة من خيار "البناء الذاتي" عبر تطبيق الأجهزة الذكية لتوقيع العقد إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الفروع، وتوفير مزيد من الخدمات مثل اختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي.

يُذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان سلّم نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019، من بين 137.906 أراضٍ وفرها للحجز إلكترونيًا ضمن 146 مخططًا، فيما يستهدف البرنامج هذا العام 2020 تطوير 72 مخططاً جديداً يوفر أكثر من 90 ألف قطعة أرض، حيث تم العمل مع 79 مقاولاً مؤهلاً لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليارات ريال، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، مما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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