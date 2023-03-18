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بخطاب من رئيس النادي.. ريال مدريد يعلّق كافة الأنشطة الرياضية

ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا

علّق نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، كافة الأنشطة داخل النادي، سواء المتعلقة بالتدريبات أو بخدمة الأعضاء، وذلك ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد19-).

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، من خلال خطاب لرئيس النادي فلورنتينو بيريز؛ أنه ألغى كافة التدريبات والمباريات ومكاتب خدمة الأعضاء، وكذلك الجولات داخل متحف ملعب "سانتياجو برنابيو".

كما أكّد بيريز في الخطاب المفتوح لجماهير النادي، أن خدمات الأعضاء ستكون متاحة من خلال منافذها الرسمية عبر شبكة الإنترنت.

ووجّه بيريز في خطابه رسالةً لكل العائلات التي أصابها الوباء في إسبانيا وحول العالم كله، معربًا عن تعاطفه الشديد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بخطاب من رئيس النادي.. ريال مدريد يعلّق كافة الأنشطة الرياضية
سبق

علّق نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، كافة الأنشطة داخل النادي، سواء المتعلقة بالتدريبات أو بخدمة الأعضاء، وذلك ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد19-).

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، من خلال خطاب لرئيس النادي فلورنتينو بيريز؛ أنه ألغى كافة التدريبات والمباريات ومكاتب خدمة الأعضاء، وكذلك الجولات داخل متحف ملعب "سانتياجو برنابيو".

كما أكّد بيريز في الخطاب المفتوح لجماهير النادي، أن خدمات الأعضاء ستكون متاحة من خلال منافذها الرسمية عبر شبكة الإنترنت.

ووجّه بيريز في خطابه رسالةً لكل العائلات التي أصابها الوباء في إسبانيا وحول العالم كله، معربًا عن تعاطفه الشديد.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
07:47 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
08:30 PM

بخطاب من رئيس النادي.. ريال مدريد يعلّق كافة الأنشطة الرياضية

ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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علّق نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، كافة الأنشطة داخل النادي، سواء المتعلقة بالتدريبات أو بخدمة الأعضاء، وذلك ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد19-).

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، من خلال خطاب لرئيس النادي فلورنتينو بيريز؛ أنه ألغى كافة التدريبات والمباريات ومكاتب خدمة الأعضاء، وكذلك الجولات داخل متحف ملعب "سانتياجو برنابيو".

كما أكّد بيريز في الخطاب المفتوح لجماهير النادي، أن خدمات الأعضاء ستكون متاحة من خلال منافذها الرسمية عبر شبكة الإنترنت.

ووجّه بيريز في خطابه رسالةً لكل العائلات التي أصابها الوباء في إسبانيا وحول العالم كله، معربًا عن تعاطفه الشديد.

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