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السودان.. 155 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 6582

سجّلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 155 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة السودانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 6582 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 401 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 2202 حالة للشفاء.

السودان فيروس كورونا الجديد

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السودان.. 155 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة
سبق

سجّلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 155 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة السودانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 6582 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 401 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 2202 حالة للشفاء.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
12:01 PM

السودان.. 155 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 6582

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 155 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة السودانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 6582 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 401 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 2202 حالة للشفاء.

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