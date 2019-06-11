السودان.. 155 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة
إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 6582
سجّلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 155 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة.
وذكرت وزارة الصحة السودانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 6582 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 401 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 2202 حالة للشفاء.
السودان
فيروس كورونا الجديد
السودان.. 155 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-11
سجّلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 155 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة.
وذكرت وزارة الصحة السودانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 6582 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 401 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 2202 حالة للشفاء.
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
12:01 PM
السودان.. 155 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة
إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 6582
سجّلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 155 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة.
وذكرت وزارة الصحة السودانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 6582 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 401 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 2202 حالة للشفاء.