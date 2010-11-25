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بزيادة قياسية عن العام الماضي.. فرز 10 آلاف وحدة عقارية خلال أكتوبر

البرنامج يهدف لتقسيم المجمعات العقارية الواقعة في مساحة جغرافية محددة

أعلن برنامج "فَرز الوحدات العقارية" التابع لوزارة الإسكان الانتهاء من فرز أكثر من 10 آلاف وحدة عقارية خلال شهر أكتوبر الماضي، مسجلاً ارتفاعاً قياسياً في عدد الوحدات المُفرزة مقارنةً بشهر أكتوبر من العام الماضي 2019.

ويهدف البرنامج إلى تقسيم المجمعات العقارية التي تقع ضمن مساحة جغرافية محددة وترتبط ببعضها من خلال أجزاء ومرافق مشتركة إلى عدة وحدات عقارية لكل وحدة صك ملكية مستقل، مثل (الأبراج، المجمعات السكنية أو التجارية).

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لإيجاد حلول لتنظيم السوق العقاري، وتعزيز الشفافية والوضوح فيما يتعلق بالالتزامات والحقوق في الأجزاء المشتركة، مما يعزز التملك في المجمعات العقارية بكل يسر وسهولة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر عن البرنامج ونظامه ولائحته التنفيذية من خلال زيارة الرابط https://subdivision.housing.gov.sa/.

وأشار البرنامج إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها الذي بدء العمل به من تاريخ 21/ 1/ 1442هـ، يهدف إلى تعزيز دور الجمعيات والمُلاك لإدارة العقارات المشتركة بشقيها السكني والتجاري بشكل مباشر وفعّال بما يعالج التحديات اليومية ويوائم بين مصلحة جميع الأطراف، لتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق في الأجزاء المشتركة، وتحديد تلك الأجزاء والمرافق داخل العقارات وبين العقارات داخل المجمع العقاري.

يُذكر أن برنامج "فَرز الوحدات العقارية" أحد مبادرات برنامج الإسكان، ويتم عن طريقه تقسيم أو إعادة تقسيم المباني والمجمعات العقارية إلى عدة وحدات لتُحدد جميع المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المُشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، ويتم تقدَيم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) عبر المكاتب الاستشارية والمساحية المُعتمدة لدى برنامج "الفَرز"، ويصدر بعد التدقيق والموافقة على الطلب محاضر فرز تُرسل لكتابة العدل لإصدار صكوك المُلكية للمستفيد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بزيادة قياسية عن العام الماضي.. فرز 10 آلاف وحدة عقارية خلال أكتوبر
سبق

أعلن برنامج "فَرز الوحدات العقارية" التابع لوزارة الإسكان الانتهاء من فرز أكثر من 10 آلاف وحدة عقارية خلال شهر أكتوبر الماضي، مسجلاً ارتفاعاً قياسياً في عدد الوحدات المُفرزة مقارنةً بشهر أكتوبر من العام الماضي 2019.

ويهدف البرنامج إلى تقسيم المجمعات العقارية التي تقع ضمن مساحة جغرافية محددة وترتبط ببعضها من خلال أجزاء ومرافق مشتركة إلى عدة وحدات عقارية لكل وحدة صك ملكية مستقل، مثل (الأبراج، المجمعات السكنية أو التجارية).

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لإيجاد حلول لتنظيم السوق العقاري، وتعزيز الشفافية والوضوح فيما يتعلق بالالتزامات والحقوق في الأجزاء المشتركة، مما يعزز التملك في المجمعات العقارية بكل يسر وسهولة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر عن البرنامج ونظامه ولائحته التنفيذية من خلال زيارة الرابط https://subdivision.housing.gov.sa/.

وأشار البرنامج إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها الذي بدء العمل به من تاريخ 21/ 1/ 1442هـ، يهدف إلى تعزيز دور الجمعيات والمُلاك لإدارة العقارات المشتركة بشقيها السكني والتجاري بشكل مباشر وفعّال بما يعالج التحديات اليومية ويوائم بين مصلحة جميع الأطراف، لتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق في الأجزاء المشتركة، وتحديد تلك الأجزاء والمرافق داخل العقارات وبين العقارات داخل المجمع العقاري.

يُذكر أن برنامج "فَرز الوحدات العقارية" أحد مبادرات برنامج الإسكان، ويتم عن طريقه تقسيم أو إعادة تقسيم المباني والمجمعات العقارية إلى عدة وحدات لتُحدد جميع المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المُشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، ويتم تقدَيم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) عبر المكاتب الاستشارية والمساحية المُعتمدة لدى برنامج "الفَرز"، ويصدر بعد التدقيق والموافقة على الطلب محاضر فرز تُرسل لكتابة العدل لإصدار صكوك المُلكية للمستفيد.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
03:03 PM

بزيادة قياسية عن العام الماضي.. فرز 10 آلاف وحدة عقارية خلال أكتوبر

البرنامج يهدف لتقسيم المجمعات العقارية الواقعة في مساحة جغرافية محددة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن برنامج "فَرز الوحدات العقارية" التابع لوزارة الإسكان الانتهاء من فرز أكثر من 10 آلاف وحدة عقارية خلال شهر أكتوبر الماضي، مسجلاً ارتفاعاً قياسياً في عدد الوحدات المُفرزة مقارنةً بشهر أكتوبر من العام الماضي 2019.

ويهدف البرنامج إلى تقسيم المجمعات العقارية التي تقع ضمن مساحة جغرافية محددة وترتبط ببعضها من خلال أجزاء ومرافق مشتركة إلى عدة وحدات عقارية لكل وحدة صك ملكية مستقل، مثل (الأبراج، المجمعات السكنية أو التجارية).

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لإيجاد حلول لتنظيم السوق العقاري، وتعزيز الشفافية والوضوح فيما يتعلق بالالتزامات والحقوق في الأجزاء المشتركة، مما يعزز التملك في المجمعات العقارية بكل يسر وسهولة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر عن البرنامج ونظامه ولائحته التنفيذية من خلال زيارة الرابط https://subdivision.housing.gov.sa/.

وأشار البرنامج إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها الذي بدء العمل به من تاريخ 21/ 1/ 1442هـ، يهدف إلى تعزيز دور الجمعيات والمُلاك لإدارة العقارات المشتركة بشقيها السكني والتجاري بشكل مباشر وفعّال بما يعالج التحديات اليومية ويوائم بين مصلحة جميع الأطراف، لتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق في الأجزاء المشتركة، وتحديد تلك الأجزاء والمرافق داخل العقارات وبين العقارات داخل المجمع العقاري.

يُذكر أن برنامج "فَرز الوحدات العقارية" أحد مبادرات برنامج الإسكان، ويتم عن طريقه تقسيم أو إعادة تقسيم المباني والمجمعات العقارية إلى عدة وحدات لتُحدد جميع المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المُشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، ويتم تقدَيم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) عبر المكاتب الاستشارية والمساحية المُعتمدة لدى برنامج "الفَرز"، ويصدر بعد التدقيق والموافقة على الطلب محاضر فرز تُرسل لكتابة العدل لإصدار صكوك المُلكية للمستفيد.

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