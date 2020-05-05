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"الأشرفي" يشكر قيادة المملكة على دعمها للشعب الباكستاني

قال: برنامج خادم الحرمين للتفطير هو لمسة وفاء ومحبة في شهر الخير

رفع رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر بن حافظ محمود الأشرفي الشكر والتقدير لقيادة المملكة على دعمها المستمر للشعب الباكستاني على وجه الخصوص والعالم الإسلامي على وجه العموم، مؤكداً أن برنامج التفطير الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الدعوة بسفارة المملكة في باكستان بدعم الملك سلمان ساهم في رفع المعاناة عن الكثير من المحتاجين في شهر رمضان .

جاء ذلك في تصريح له خلال مشاركته في توزيع السلال الرمضانية في مدينة لاهور الباكستانية التي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية توزيعها على الجميعات الخيرية والأسر في مقر منازلهم بمختلف مدن وأقاليم باكستان وفق الإجراءات الاحترازية التي تعمل الوزارة عليها.

وقال الأشرفي إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تمد يد الخير والعطاء لكل شعوب العالم في ظل جائحة كورونا ولم تقصر يوماً في دعم ومساندة الشعوب المسلمة، منوهاً بذات الصدد بمواقفها مع الشعب الفلسطيني وقضية الأقصى ونصرتها لكل القضايا الإسلامية .

ونوه رئيس مجلس علماء باكستان بالجهود التي يقدمها مكتب الدعوة التابع لوزارة الشؤون الإسلامية من مشاريع تخدم الشعب الباكستاني منها تفطير الصائمين وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة وتنفيذ البرامج التوعوية المختلفة، مبيناً أن المجلس يشيد بهذه الجهود المباركة التي تلقى كل الحب والتقدير من أفراد الشعب الباكستاني الشقيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأشرفي" يشكر قيادة المملكة على دعمها للشعب الباكستاني
سبق

رفع رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر بن حافظ محمود الأشرفي الشكر والتقدير لقيادة المملكة على دعمها المستمر للشعب الباكستاني على وجه الخصوص والعالم الإسلامي على وجه العموم، مؤكداً أن برنامج التفطير الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الدعوة بسفارة المملكة في باكستان بدعم الملك سلمان ساهم في رفع المعاناة عن الكثير من المحتاجين في شهر رمضان .

جاء ذلك في تصريح له خلال مشاركته في توزيع السلال الرمضانية في مدينة لاهور الباكستانية التي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية توزيعها على الجميعات الخيرية والأسر في مقر منازلهم بمختلف مدن وأقاليم باكستان وفق الإجراءات الاحترازية التي تعمل الوزارة عليها.

وقال الأشرفي إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تمد يد الخير والعطاء لكل شعوب العالم في ظل جائحة كورونا ولم تقصر يوماً في دعم ومساندة الشعوب المسلمة، منوهاً بذات الصدد بمواقفها مع الشعب الفلسطيني وقضية الأقصى ونصرتها لكل القضايا الإسلامية .

ونوه رئيس مجلس علماء باكستان بالجهود التي يقدمها مكتب الدعوة التابع لوزارة الشؤون الإسلامية من مشاريع تخدم الشعب الباكستاني منها تفطير الصائمين وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة وتنفيذ البرامج التوعوية المختلفة، مبيناً أن المجلس يشيد بهذه الجهود المباركة التي تلقى كل الحب والتقدير من أفراد الشعب الباكستاني الشقيق.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
04:57 PM

"الأشرفي" يشكر قيادة المملكة على دعمها للشعب الباكستاني

قال: برنامج خادم الحرمين للتفطير هو لمسة وفاء ومحبة في شهر الخير

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عبدالله العنزي - الرياض
1
801

رفع رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر بن حافظ محمود الأشرفي الشكر والتقدير لقيادة المملكة على دعمها المستمر للشعب الباكستاني على وجه الخصوص والعالم الإسلامي على وجه العموم، مؤكداً أن برنامج التفطير الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الدعوة بسفارة المملكة في باكستان بدعم الملك سلمان ساهم في رفع المعاناة عن الكثير من المحتاجين في شهر رمضان .

جاء ذلك في تصريح له خلال مشاركته في توزيع السلال الرمضانية في مدينة لاهور الباكستانية التي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية توزيعها على الجميعات الخيرية والأسر في مقر منازلهم بمختلف مدن وأقاليم باكستان وفق الإجراءات الاحترازية التي تعمل الوزارة عليها.

وقال الأشرفي إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تمد يد الخير والعطاء لكل شعوب العالم في ظل جائحة كورونا ولم تقصر يوماً في دعم ومساندة الشعوب المسلمة، منوهاً بذات الصدد بمواقفها مع الشعب الفلسطيني وقضية الأقصى ونصرتها لكل القضايا الإسلامية .

ونوه رئيس مجلس علماء باكستان بالجهود التي يقدمها مكتب الدعوة التابع لوزارة الشؤون الإسلامية من مشاريع تخدم الشعب الباكستاني منها تفطير الصائمين وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة وتنفيذ البرامج التوعوية المختلفة، مبيناً أن المجلس يشيد بهذه الجهود المباركة التي تلقى كل الحب والتقدير من أفراد الشعب الباكستاني الشقيق.

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