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"الشهري" للمرتبة التاسعة في مدينة فيصل

صدر قرار مجلس إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل والصيانة بترقية مدير قسم الجودة والمتابعة المهندس سلطان بن ناصر الشهري للمرتبة التاسعة.

"سبق" تهنئ الشهري وتتمنى له حياة عملية موفقة.

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"الشهري" للمرتبة التاسعة في مدينة فيصل
سبق

صدر قرار مجلس إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل والصيانة بترقية مدير قسم الجودة والمتابعة المهندس سلطان بن ناصر الشهري للمرتبة التاسعة.

"سبق" تهنئ الشهري وتتمنى له حياة عملية موفقة.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
02:23 AM

"الشهري" للمرتبة التاسعة في مدينة فيصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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صدر قرار مجلس إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل والصيانة بترقية مدير قسم الجودة والمتابعة المهندس سلطان بن ناصر الشهري للمرتبة التاسعة.

"سبق" تهنئ الشهري وتتمنى له حياة عملية موفقة.

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