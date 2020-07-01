"الشهري" للمرتبة التاسعة في مدينة فيصل

صدر قرار مجلس إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل والصيانة بترقية مدير قسم الجودة والمتابعة المهندس سلطان بن ناصر الشهري للمرتبة التاسعة.
"سبق" تهنئ الشهري وتتمنى له حياة عملية موفقة.
صدر قرار مجلس إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل والصيانة بترقية مدير قسم الجودة والمتابعة المهندس سلطان بن ناصر الشهري للمرتبة التاسعة.
"سبق" تهنئ الشهري وتتمنى له حياة عملية موفقة.
صدر قرار مجلس إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل والصيانة بترقية مدير قسم الجودة والمتابعة المهندس سلطان بن ناصر الشهري للمرتبة التاسعة.
"سبق" تهنئ الشهري وتتمنى له حياة عملية موفقة.
صدر قرار مجلس إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل والصيانة بترقية مدير قسم الجودة والمتابعة المهندس سلطان بن ناصر الشهري للمرتبة التاسعة.
"سبق" تهنئ الشهري وتتمنى له حياة عملية موفقة.