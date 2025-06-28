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"الشبانة" يزور المركز الإعلامي لقمة العشرين بأوساكا

شاهد التجهيزات التقنية والفنية وآلية العمل

قام وزير الإعلام تركي الشبانة، اليوم، بزيارة للمركز الإعلامي المُعَد لقمّة دول العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

والْتقى "الشبانة"، خلال الزيارة، بالإعلام الأجنبي والعربي وشاهد التجهيزات التقنية والفنية وآلية العمل.

كما تابع أداء الوفد الإعلامي السعودي المكلف بتغطية القمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشبانة" يزور المركز الإعلامي لقمة العشرين بأوساكا
سبق

قام وزير الإعلام تركي الشبانة، اليوم، بزيارة للمركز الإعلامي المُعَد لقمّة دول العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

والْتقى "الشبانة"، خلال الزيارة، بالإعلام الأجنبي والعربي وشاهد التجهيزات التقنية والفنية وآلية العمل.

كما تابع أداء الوفد الإعلامي السعودي المكلف بتغطية القمة.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
06:07 PM

"الشبانة" يزور المركز الإعلامي لقمة العشرين بأوساكا

شاهد التجهيزات التقنية والفنية وآلية العمل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,703

قام وزير الإعلام تركي الشبانة، اليوم، بزيارة للمركز الإعلامي المُعَد لقمّة دول العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

والْتقى "الشبانة"، خلال الزيارة، بالإعلام الأجنبي والعربي وشاهد التجهيزات التقنية والفنية وآلية العمل.

كما تابع أداء الوفد الإعلامي السعودي المكلف بتغطية القمة.

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