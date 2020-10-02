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بعثة المملكة في الكويت تؤدي صلاة الميت على الشيخ "صباح"

بعد صلاة عصر اليوم

أدى أعضاء بعثة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت، بعد صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على قبر الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وتوجّه أعضاء البعثة بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يتقبله المولى عز وجل بقبول حسن.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعثة المملكة في الكويت تؤدي صلاة الميت على الشيخ "صباح"
سبق

أدى أعضاء بعثة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت، بعد صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على قبر الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وتوجّه أعضاء البعثة بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يتقبله المولى عز وجل بقبول حسن.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
05:18 PM

بعثة المملكة في الكويت تؤدي صلاة الميت على الشيخ "صباح"

بعد صلاة عصر اليوم

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فهد الغبيوي - الرياض
0
920

أدى أعضاء بعثة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت، بعد صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على قبر الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وتوجّه أعضاء البعثة بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يتقبله المولى عز وجل بقبول حسن.

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