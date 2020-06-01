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26 حالة جديدة .. "كورونا" يرفع عدد الإصابات في المغرب إلى 7.833

عدم تسجيل وفيات جديدة

سجل المغرب 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7833 مصابا.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر عند 205 وفيات بعد عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة.

وأضافت أن عدد حالات الشفاء من المرض وصل في المجموع إلى 5893 حالة شفاء بعد تعافي 434 شخصاً آخرين.

وذكرت الوزارة أن مدينة الدار البيضاء لاتزال تتصدر قائمة المصابين متبوعة بمراكش ثم طنجة.

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26 حالة جديدة .. "كورونا" يرفع عدد الإصابات في المغرب إلى 7.833
سبق

سجل المغرب 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7833 مصابا.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر عند 205 وفيات بعد عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة.

وأضافت أن عدد حالات الشفاء من المرض وصل في المجموع إلى 5893 حالة شفاء بعد تعافي 434 شخصاً آخرين.

وذكرت الوزارة أن مدينة الدار البيضاء لاتزال تتصدر قائمة المصابين متبوعة بمراكش ثم طنجة.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
09:54 PM

26 حالة جديدة .. "كورونا" يرفع عدد الإصابات في المغرب إلى 7.833

عدم تسجيل وفيات جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل المغرب 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7833 مصابا.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر عند 205 وفيات بعد عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة.

وأضافت أن عدد حالات الشفاء من المرض وصل في المجموع إلى 5893 حالة شفاء بعد تعافي 434 شخصاً آخرين.

وذكرت الوزارة أن مدينة الدار البيضاء لاتزال تتصدر قائمة المصابين متبوعة بمراكش ثم طنجة.

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