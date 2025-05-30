النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اتفاقية التعاون الدفاعي بين أمريكا والإمارات.. بدأ سريانها وهذه أهدافها

وفق البيان المشترك للدولتين خلال لقاء مستشاري الأمن الوطني للبلدين

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، أمس الأربعاء، عن بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مطلع هذا العام.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) ستعمل اتفاقية التعاون الدفاعي بين الإمارات والولايات المتحدة على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، و"ستعطي في هذا الوقت الحرج مزيدًا من التقدم للشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية التي تربطهما بالفعل."


وجاء في البيان المشترك أن "الإمارات والولايات المتحدة تتشاركان الاهتمام العميق بضرورة تعزيز الرخاء والاستقرار في المنطقة".



وستعمل اتفاقية التعاون الدفاعي "على تعزيز هذا الاهتمام عبر توطيد التعاون الوثيق في المسائل الدفاعية والأمنية، ودعم الجهود التي تبذلها الدولتان للحفاظ على الأمن في منطقة الخليج."



وجاء البيان المشترك للدولتين خلال لقاء مستشاري الأمن الوطني لكلا البلدين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
اتفاقية التعاون الدفاعي بين أمريكا والإمارات.. بدأ سريانها وهذه أهدافها
سبق

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، أمس الأربعاء، عن بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مطلع هذا العام.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) ستعمل اتفاقية التعاون الدفاعي بين الإمارات والولايات المتحدة على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، و"ستعطي في هذا الوقت الحرج مزيدًا من التقدم للشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية التي تربطهما بالفعل."


وجاء في البيان المشترك أن "الإمارات والولايات المتحدة تتشاركان الاهتمام العميق بضرورة تعزيز الرخاء والاستقرار في المنطقة".



وستعمل اتفاقية التعاون الدفاعي "على تعزيز هذا الاهتمام عبر توطيد التعاون الوثيق في المسائل الدفاعية والأمنية، ودعم الجهود التي تبذلها الدولتان للحفاظ على الأمن في منطقة الخليج."



وجاء البيان المشترك للدولتين خلال لقاء مستشاري الأمن الوطني لكلا البلدين.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
10:55 AM

اتفاقية التعاون الدفاعي بين أمريكا والإمارات.. بدأ سريانها وهذه أهدافها

وفق البيان المشترك للدولتين خلال لقاء مستشاري الأمن الوطني للبلدين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
709

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، أمس الأربعاء، عن بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مطلع هذا العام.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) ستعمل اتفاقية التعاون الدفاعي بين الإمارات والولايات المتحدة على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، و"ستعطي في هذا الوقت الحرج مزيدًا من التقدم للشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية التي تربطهما بالفعل."


وجاء في البيان المشترك أن "الإمارات والولايات المتحدة تتشاركان الاهتمام العميق بضرورة تعزيز الرخاء والاستقرار في المنطقة".



وستعمل اتفاقية التعاون الدفاعي "على تعزيز هذا الاهتمام عبر توطيد التعاون الوثيق في المسائل الدفاعية والأمنية، ودعم الجهود التي تبذلها الدولتان للحفاظ على الأمن في منطقة الخليج."



وجاء البيان المشترك للدولتين خلال لقاء مستشاري الأمن الوطني لكلا البلدين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,105
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,982
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,209
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,651

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة