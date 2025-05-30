اتفاقية التعاون الدفاعي بين أمريكا والإمارات.. بدأ سريانها وهذه أهدافها

وفق البيان المشترك للدولتين خلال لقاء مستشاري الأمن الوطني للبلدين

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، أمس الأربعاء، عن بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مطلع هذا العام.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) ستعمل اتفاقية التعاون الدفاعي بين الإمارات والولايات المتحدة على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، و"ستعطي في هذا الوقت الحرج مزيدًا من التقدم للشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية التي تربطهما بالفعل."



وجاء في البيان المشترك أن "الإمارات والولايات المتحدة تتشاركان الاهتمام العميق بضرورة تعزيز الرخاء والاستقرار في المنطقة".





وستعمل اتفاقية التعاون الدفاعي "على تعزيز هذا الاهتمام عبر توطيد التعاون الوثيق في المسائل الدفاعية والأمنية، ودعم الجهود التي تبذلها الدولتان للحفاظ على الأمن في منطقة الخليج."





وجاء البيان المشترك للدولتين خلال لقاء مستشاري الأمن الوطني لكلا البلدين.