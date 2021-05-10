بعد صفقة "موسى".. الهلال يفتح ملف مفاوضات البرازيلي "تاليسكا"

أشارت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، إلى أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، تقترب من ضم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي جوانجزو الصيني. وأكدت مصادر صحفية أن البرازيلي تاليسكا (27 سنة) اشترط الحصول على مبلغ 5.5 ملايين يورو سنويًّا كراتب له من الأندية التي ترغب بالتعاقد معه.

وكانت إدارة الهلال قد أعلنت "رسميًّا" أمس، إنهاء إجراءات التعاقد مع لاعب خط الهجوم المالي موسى ماريغا قادمًا من نادي بورتو البرتغالي. ولعب ماريغا هذا الموسم 30 مباراة، سجل فيها 7 أهداف وصنع 3، وله عديد من التجارب الاحترافية مع أندية فيتوريا غيماريش وماريتيمو البرتغاليين، وأيضًا مع الترجي التونسي وأمينس الفرنسي.