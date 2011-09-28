النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ماطرة" يبشر بها "الحصيني".. تبدأ غدًا وتستمر أيامًا وهنا مناطقها

ضِمن نطاقها مكة والمدينة والباحة وتصنيفها من خفيفة إلى شبه قوية

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، تشكّل حالة جوية ممطرة تبدأ غدًا الثلاثاء، وتستمر عدة أيام وتصنيفها من خفيفة إلى شبه قوية.

وأضاف: "تشمل الحالة أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان)، تمتد -إن شاء الله- لتشمل أجزاء من الكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان واليمن مع فرصة سيول".

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ماطرة" يبشر بها "الحصيني".. تبدأ غدًا وتستمر أيامًا وهنا مناطقها
سبق

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، تشكّل حالة جوية ممطرة تبدأ غدًا الثلاثاء، وتستمر عدة أيام وتصنيفها من خفيفة إلى شبه قوية.

وأضاف: "تشمل الحالة أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان)، تمتد -إن شاء الله- لتشمل أجزاء من الكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان واليمن مع فرصة سيول".

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
09:00 AM

"ماطرة" يبشر بها "الحصيني".. تبدأ غدًا وتستمر أيامًا وهنا مناطقها

ضِمن نطاقها مكة والمدينة والباحة وتصنيفها من خفيفة إلى شبه قوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
5,939

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، تشكّل حالة جوية ممطرة تبدأ غدًا الثلاثاء، وتستمر عدة أيام وتصنيفها من خفيفة إلى شبه قوية.

وأضاف: "تشمل الحالة أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان)، تمتد -إن شاء الله- لتشمل أجزاء من الكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان واليمن مع فرصة سيول".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,416
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,161
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,156
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,894

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب
ألمُك ليس سلعة..!

ألمُك ليس سلعة..!

أفنان آل زايد
وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

تركي بن خالد الخليف
إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة