"ماطرة" يبشر بها "الحصيني".. تبدأ غدًا وتستمر أيامًا وهنا مناطقها

ضِمن نطاقها مكة والمدينة والباحة وتصنيفها من خفيفة إلى شبه قوية

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، تشكّل حالة جوية ممطرة تبدأ غدًا الثلاثاء، وتستمر عدة أيام وتصنيفها من خفيفة إلى شبه قوية.

وأضاف: "تشمل الحالة أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان)، تمتد -إن شاء الله- لتشمل أجزاء من الكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان واليمن مع فرصة سيول".