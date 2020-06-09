النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3288 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 108571

‫هل يحقق نفس النتيجة للبشر؟.. عقار للفطريات عالج حيوانات مصابة بـ"كورونا"

"دايوونج" تعتزم بدء تجارب سريرية في يوليو

ذكرت شركة دايوونج الكورية الجنوبية للأدوية أن عقارها نيكلوساميد المضاد للطفيليات، قضى على فيروس كورونا المستجد في رئة الحيوانات في تجارب أجرتها الشركة، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وأوضحت "دايوونج" أن الدواء التجريبي المضاد للفيروسات قضى تمامًا على المرض في أنسجة رئة حيوان النمس وعالج الالتهابات، وأنها تعتزم بدء تجارب سريرية على البشر في يوليو (تموز).

من جهته، بين الرئيس التنفيذي لشركة دايوونج جيون سينج-هو، أن ثلاث شركات أخرى على مستوى العالم تجري تجارب على عقار نيكلوساميد كعلاج لفيروس كورونا، لكن "دايوونج" هي الشركة الوحيدة التي تعرض الدواء بشكل لا يجري تناوله عن طريق الفم.

وأضاف أنه استنادًا إلى النتائج الإيجابية للتجارب على الحيوانات، تخطط الشركة لاستكمال التجارب على البشر والحصول على الموافقة على دواء علاج كوفيد-19 بحلول نهاية هذا العام.

ولا يوجد علاج لـ"كوفيد-19"، ولم تظهر التجارب على البشر لعدة أدوية مضادة للفيروسات نتائج حاسمة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
‫هل يحقق نفس النتيجة للبشر؟.. عقار للفطريات عالج حيوانات مصابة بـ"كورونا"
سبق

ذكرت شركة دايوونج الكورية الجنوبية للأدوية أن عقارها نيكلوساميد المضاد للطفيليات، قضى على فيروس كورونا المستجد في رئة الحيوانات في تجارب أجرتها الشركة، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وأوضحت "دايوونج" أن الدواء التجريبي المضاد للفيروسات قضى تمامًا على المرض في أنسجة رئة حيوان النمس وعالج الالتهابات، وأنها تعتزم بدء تجارب سريرية على البشر في يوليو (تموز).

من جهته، بين الرئيس التنفيذي لشركة دايوونج جيون سينج-هو، أن ثلاث شركات أخرى على مستوى العالم تجري تجارب على عقار نيكلوساميد كعلاج لفيروس كورونا، لكن "دايوونج" هي الشركة الوحيدة التي تعرض الدواء بشكل لا يجري تناوله عن طريق الفم.

وأضاف أنه استنادًا إلى النتائج الإيجابية للتجارب على الحيوانات، تخطط الشركة لاستكمال التجارب على البشر والحصول على الموافقة على دواء علاج كوفيد-19 بحلول نهاية هذا العام.

ولا يوجد علاج لـ"كوفيد-19"، ولم تظهر التجارب على البشر لعدة أدوية مضادة للفيروسات نتائج حاسمة.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
03:22 PM

‫هل يحقق نفس النتيجة للبشر؟.. عقار للفطريات عالج حيوانات مصابة بـ"كورونا"

"دايوونج" تعتزم بدء تجارب سريرية في يوليو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,491

ذكرت شركة دايوونج الكورية الجنوبية للأدوية أن عقارها نيكلوساميد المضاد للطفيليات، قضى على فيروس كورونا المستجد في رئة الحيوانات في تجارب أجرتها الشركة، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وأوضحت "دايوونج" أن الدواء التجريبي المضاد للفيروسات قضى تمامًا على المرض في أنسجة رئة حيوان النمس وعالج الالتهابات، وأنها تعتزم بدء تجارب سريرية على البشر في يوليو (تموز).

من جهته، بين الرئيس التنفيذي لشركة دايوونج جيون سينج-هو، أن ثلاث شركات أخرى على مستوى العالم تجري تجارب على عقار نيكلوساميد كعلاج لفيروس كورونا، لكن "دايوونج" هي الشركة الوحيدة التي تعرض الدواء بشكل لا يجري تناوله عن طريق الفم.

وأضاف أنه استنادًا إلى النتائج الإيجابية للتجارب على الحيوانات، تخطط الشركة لاستكمال التجارب على البشر والحصول على الموافقة على دواء علاج كوفيد-19 بحلول نهاية هذا العام.

ولا يوجد علاج لـ"كوفيد-19"، ولم تظهر التجارب على البشر لعدة أدوية مضادة للفيروسات نتائج حاسمة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,953
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,484
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,449
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,045

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة