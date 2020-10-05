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نائب أمير المدينة المنورة يتفقد منصة مدرستي خلال فعاليات اليوم العالمي للمعلم

نوه بدعم القيادة لقطاع التعليم وتوفير جميع الإمكانيات لاستمرار العملية التعليمية

تفقَّد الأمير سعود خالد الفيصل، نائب أمير منطقة ‎المدينة المنورة، اليوم الاثنين، ‎منصة مدرستي، وشارك في أحد الفصول الافتراضية لطلاب إحدى مدارس المرحلة الثانوية.

وتفصيلاً، أشاد نائب أمير المدينة المنورة بدور ‎وزارة التعليم في دعم المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات من خلال المنصة التي تترجم توجهات الدولة في تعزيز ‎التحول الرقمي، وفقًا لما نقله حساب الإمارة على تويتر.‏

ونوه الأمير سعود بدعم واهتمام حكومة‎ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- بقطاع التعليم، وتوفير جميع الإمكانيات لضمان استمرار العملية التعليمية. وقدم شكره للمعلمين والمعلمات على جهودهم في تفعيل الجانب التقني لدعم منظومة التعليم عن بُعد، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم.


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نائب أمير المدينة المنورة يتفقد منصة مدرستي خلال فعاليات اليوم العالمي للمعلم
سبق

تفقَّد الأمير سعود خالد الفيصل، نائب أمير منطقة ‎المدينة المنورة، اليوم الاثنين، ‎منصة مدرستي، وشارك في أحد الفصول الافتراضية لطلاب إحدى مدارس المرحلة الثانوية.

وتفصيلاً، أشاد نائب أمير المدينة المنورة بدور ‎وزارة التعليم في دعم المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات من خلال المنصة التي تترجم توجهات الدولة في تعزيز ‎التحول الرقمي، وفقًا لما نقله حساب الإمارة على تويتر.‏

ونوه الأمير سعود بدعم واهتمام حكومة‎ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- بقطاع التعليم، وتوفير جميع الإمكانيات لضمان استمرار العملية التعليمية. وقدم شكره للمعلمين والمعلمات على جهودهم في تفعيل الجانب التقني لدعم منظومة التعليم عن بُعد، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم.


05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
08:21 PM

نائب أمير المدينة المنورة يتفقد منصة مدرستي خلال فعاليات اليوم العالمي للمعلم

نوه بدعم القيادة لقطاع التعليم وتوفير جميع الإمكانيات لاستمرار العملية التعليمية

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يوسف سفر - المدينة المنورة
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تفقَّد الأمير سعود خالد الفيصل، نائب أمير منطقة ‎المدينة المنورة، اليوم الاثنين، ‎منصة مدرستي، وشارك في أحد الفصول الافتراضية لطلاب إحدى مدارس المرحلة الثانوية.

وتفصيلاً، أشاد نائب أمير المدينة المنورة بدور ‎وزارة التعليم في دعم المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات من خلال المنصة التي تترجم توجهات الدولة في تعزيز ‎التحول الرقمي، وفقًا لما نقله حساب الإمارة على تويتر.‏

ونوه الأمير سعود بدعم واهتمام حكومة‎ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- بقطاع التعليم، وتوفير جميع الإمكانيات لضمان استمرار العملية التعليمية. وقدم شكره للمعلمين والمعلمات على جهودهم في تفعيل الجانب التقني لدعم منظومة التعليم عن بُعد، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم.


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