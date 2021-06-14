النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير "مستشفى صامطة" يدشن فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم

تكريم الرعاة والداعمين للفعالية والمتبرعين البالغ عددهم 65 متبرعًا

دشن مدير مستشفى صامطة العام الصيدلي حسن أحمد عواشي مساء اليوم الاثنين حملة التبرع بالدم تحت شعار"تبرع بدمك واجعل العالم مكانًا أوفر صحة" والمعرض المصاحب والتي نظمها قسم المختبر وبنك الدم، بالتعاون مع فريق التوعية الصحية في المستشفى وفريق الدغارير التطوعي وتحت إشراف المشاركة المجتمعية لمستشفيات القطاع الجنوبي بصحة جازان.

ويأتي تنفيذ هذه الحملة تزامنًا مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم والذي يصادف 14 من يونيو من كل عام.

وأوضح مدير مستشفى صامطة العام أن هذا الاحتفال والذي يصادف 14 يونيو من كل عام احتفاءً بالمتبرعين وبما يقدمونه من بذل لأغلى ما يملكون وهو دمهم ونحن نقدم لهم كل الشكر والتقدير على ما عظيم صنيعهم.

يُذكر أن هذه الفعالية تضمنت حملة للتبرع بالدم قام بتنظيمها قسم المختبر وبنك الدم، وأيضًا معرضًا توعويًا مشاركة من فريق التوعية الصحية في المستشفى يحتوي على عددٍ من المنشورات الرقمية وركن للهدايا. وفي نهاية الفعالية تم تكريم الرعاة والداعمين للفعالية وتكريم للمتبرعين، حيث بلغ عدد المتبرعين منذ انطلاق الحملة 65 متبرعًا.

ويذكر أيضًا أن الحملة على فترتين ابتدأت حيث إن الفترة الصباحية من أمس الأحد إلى الخميس القادم وتستمر لمدة خمسة أيام من الساعة 8:30 صباحًا إلى 3:00 عصرًا بوحدة شهيد الصحة حسن العر بالمستشفى والفترة الثانية المسائية انطلقت مساء اليوم الاثنين وبالتعاون مع فريق الدغارير التطوعي والفرق التطوعية وتستمر لمدة يومين من 4:00 مساءً إلى 10:00 مساءً بقاعة المراسيم للمناسبات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير "مستشفى صامطة" يدشن فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم
سبق

دشن مدير مستشفى صامطة العام الصيدلي حسن أحمد عواشي مساء اليوم الاثنين حملة التبرع بالدم تحت شعار"تبرع بدمك واجعل العالم مكانًا أوفر صحة" والمعرض المصاحب والتي نظمها قسم المختبر وبنك الدم، بالتعاون مع فريق التوعية الصحية في المستشفى وفريق الدغارير التطوعي وتحت إشراف المشاركة المجتمعية لمستشفيات القطاع الجنوبي بصحة جازان.

ويأتي تنفيذ هذه الحملة تزامنًا مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم والذي يصادف 14 من يونيو من كل عام.

وأوضح مدير مستشفى صامطة العام أن هذا الاحتفال والذي يصادف 14 يونيو من كل عام احتفاءً بالمتبرعين وبما يقدمونه من بذل لأغلى ما يملكون وهو دمهم ونحن نقدم لهم كل الشكر والتقدير على ما عظيم صنيعهم.

يُذكر أن هذه الفعالية تضمنت حملة للتبرع بالدم قام بتنظيمها قسم المختبر وبنك الدم، وأيضًا معرضًا توعويًا مشاركة من فريق التوعية الصحية في المستشفى يحتوي على عددٍ من المنشورات الرقمية وركن للهدايا. وفي نهاية الفعالية تم تكريم الرعاة والداعمين للفعالية وتكريم للمتبرعين، حيث بلغ عدد المتبرعين منذ انطلاق الحملة 65 متبرعًا.

ويذكر أيضًا أن الحملة على فترتين ابتدأت حيث إن الفترة الصباحية من أمس الأحد إلى الخميس القادم وتستمر لمدة خمسة أيام من الساعة 8:30 صباحًا إلى 3:00 عصرًا بوحدة شهيد الصحة حسن العر بالمستشفى والفترة الثانية المسائية انطلقت مساء اليوم الاثنين وبالتعاون مع فريق الدغارير التطوعي والفرق التطوعية وتستمر لمدة يومين من 4:00 مساءً إلى 10:00 مساءً بقاعة المراسيم للمناسبات.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
11:37 PM

مدير "مستشفى صامطة" يدشن فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم

تكريم الرعاة والداعمين للفعالية والمتبرعين البالغ عددهم 65 متبرعًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
111

دشن مدير مستشفى صامطة العام الصيدلي حسن أحمد عواشي مساء اليوم الاثنين حملة التبرع بالدم تحت شعار"تبرع بدمك واجعل العالم مكانًا أوفر صحة" والمعرض المصاحب والتي نظمها قسم المختبر وبنك الدم، بالتعاون مع فريق التوعية الصحية في المستشفى وفريق الدغارير التطوعي وتحت إشراف المشاركة المجتمعية لمستشفيات القطاع الجنوبي بصحة جازان.

ويأتي تنفيذ هذه الحملة تزامنًا مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم والذي يصادف 14 من يونيو من كل عام.

وأوضح مدير مستشفى صامطة العام أن هذا الاحتفال والذي يصادف 14 يونيو من كل عام احتفاءً بالمتبرعين وبما يقدمونه من بذل لأغلى ما يملكون وهو دمهم ونحن نقدم لهم كل الشكر والتقدير على ما عظيم صنيعهم.

يُذكر أن هذه الفعالية تضمنت حملة للتبرع بالدم قام بتنظيمها قسم المختبر وبنك الدم، وأيضًا معرضًا توعويًا مشاركة من فريق التوعية الصحية في المستشفى يحتوي على عددٍ من المنشورات الرقمية وركن للهدايا. وفي نهاية الفعالية تم تكريم الرعاة والداعمين للفعالية وتكريم للمتبرعين، حيث بلغ عدد المتبرعين منذ انطلاق الحملة 65 متبرعًا.

ويذكر أيضًا أن الحملة على فترتين ابتدأت حيث إن الفترة الصباحية من أمس الأحد إلى الخميس القادم وتستمر لمدة خمسة أيام من الساعة 8:30 صباحًا إلى 3:00 عصرًا بوحدة شهيد الصحة حسن العر بالمستشفى والفترة الثانية المسائية انطلقت مساء اليوم الاثنين وبالتعاون مع فريق الدغارير التطوعي والفرق التطوعية وتستمر لمدة يومين من 4:00 مساءً إلى 10:00 مساءً بقاعة المراسيم للمناسبات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,576
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,082
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,176
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,776

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة