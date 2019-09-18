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"ترامب" يؤكد أن العقوبات المشددة على النظام الإيراني ستكون قوية جدًا

قال: جميع الخيارات مطروحة بما فيها المواجهة العسكرية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العقوبات المشددة على النظام الإيراني سيتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة، وستكون قوية جدًا.

وقال ترامب في تصريح للصحفيين بمطار لوس أنجلوس اليوم: " الولايات المتحدة في موقف قوي جدًا الآن، ولدينا أقوى جيش في العالم، وجميع الخيارات مطروحة في التصدي لإيران بما فيها خيار المواجهة العسكرية، ولكننا سننتظر ونرى ما ستؤول إليه الأوضاع".

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"ترامب" يؤكد أن العقوبات المشددة على النظام الإيراني ستكون قوية جدًا
سبق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العقوبات المشددة على النظام الإيراني سيتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة، وستكون قوية جدًا.

وقال ترامب في تصريح للصحفيين بمطار لوس أنجلوس اليوم: " الولايات المتحدة في موقف قوي جدًا الآن، ولدينا أقوى جيش في العالم، وجميع الخيارات مطروحة في التصدي لإيران بما فيها خيار المواجهة العسكرية، ولكننا سننتظر ونرى ما ستؤول إليه الأوضاع".

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
09:56 PM

"ترامب" يؤكد أن العقوبات المشددة على النظام الإيراني ستكون قوية جدًا

قال: جميع الخيارات مطروحة بما فيها المواجهة العسكرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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3,725

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العقوبات المشددة على النظام الإيراني سيتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة، وستكون قوية جدًا.

وقال ترامب في تصريح للصحفيين بمطار لوس أنجلوس اليوم: " الولايات المتحدة في موقف قوي جدًا الآن، ولدينا أقوى جيش في العالم، وجميع الخيارات مطروحة في التصدي لإيران بما فيها خيار المواجهة العسكرية، ولكننا سننتظر ونرى ما ستؤول إليه الأوضاع".

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