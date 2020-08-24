الإمارات تسجل 275 إصابة جديدة بكورونا

شفاء 618 حالة من الفيروس في الكويت

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 275 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 67.282 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 376 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 58.582 حالة.

من ناحية أخرى، سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 618 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 72.925 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.