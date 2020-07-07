انخفاض معدل البطالة.. ما إسهام مبادرات التوطين في إيجاد وظائف للسعوديين؟

تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعملاقة

تمضي المملكة في تنفيذ خططها الاقتصادية الطموحة، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليص معدل البطالة إلى 7 في المائة بحلول عام 2030، كأحد مستهدفات "رؤية 2030"، وقد حققت المملكة إنجازاً مرحلياً في اتجاه ذلك الهدف، بنجاحها في خفض معدل البطالة في الربع الأول من عام 2020 إلى 11.8 في المائة، بعد أن كان 12 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2019، بحسب النشرة التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الثلاثاء)، وهو ما يعد بنظر الخبراء تطوراً ملموساً في تقليل معدل البطالة، لاسيما أن نسبة 11.8 في المائة، تعد أقل معدل بطالة تحققه المملكة منذ عام 2016.

ويعود الانخفاض في معدل البطالة، بشكل أساسي إلى النتائج الإيجابية المترتبة على مبادرات التوطين، التي أطلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية، فقد أدت هذه المبادرات وعددها بالعشرات إلى رفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل، ومن هذه المبادرات إطلاق منظومة العمل والتنمية الاجتماعية في أكتوبر 2018، 68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين، واستهداف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى والعملاقة، وقد أدت هذه المبادرات إلى ضخ مزيد من الفرص الوظيفية لأبناء الوطن في كافة مناطق المملكة، أسهمت في دعم ريادة الأعمال.

وفي نهاية يناير الماضي أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عزمها إطلاق 20 مبادرة توطين جديدة، تستهدف تحفيز وتحسين بيئة أعمال القطاع الخاص للمساهمة في توطين الفرص الوظيفية، وأوضحت الوزارة أن المبادرات الجديدة تدعم التوطين في مختلف المجالات ولا تقتصر على مجال بعينه، وتشمل تطوير سياسات وآليات الاستقدام، ومنها ما يتعلق بتأشيرات التأسيس للمنشآت الجديدة، وتطوير بوابة التأييدات الحكومية والتأشيرات الموسمية، وإتاحة فرص التدريب وتطوير مهارات الباحثين عن عمل، وتقديم المشورة والدعم لكافة العاملين، من خلال تقديم الإرشاد المهني لهم.

ولن تقتصر مبادرات توطين الوظائف على ما أعلنته الحكومة إلى الآن، فلا تزال هناك مبادرات أخرى ستعلن عنها لتحقيق مزيد من النتائج في تقليص أعداد البطالة، وحفاظاً على النتائج التي تحققت بالفعل ومنها ما بينته نتائج نشرة سوق العمل، من أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور والإناث (15 سنة فأكثر) بلغ 46.2 في المائة في الربع الأول من 2020، بانخفاض بلغ 0.5 نقطة مئوية مقارنةً بالربع السابق، فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور 65.8 في المائة في الربع الأول من 2020، محققًا انخفاضًا قدرُه 0.8 مقارنةً بالربع السابق، في حين بلغ معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة 25.9 في المائة في الربع الأول من عام 2020م بانخفاض قدره 0.1 عن الربع السابق.