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في خطوة غير مسبوقة.. "سليمان الحبيب" توظّف فريقًا إسعافيًّا نسائيًّا من السعوديات

سيعملن بجانب فريق التدخل السريع لتقديم الخدمات ونقل المرضى عبر سيارات الإسعاف

في خطوة نوعية غير مسبوقة قامت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بتوظيف مسعفات سعوديات كأول فريق إسعافي نسائي ميداني متخصص في أقسام الطوارئ؛ حيث سيعملن بجانب فريق التدخل السريع لتقديم الخدمات الإسعافية للحالات الطارئة ونقل المرضى عبر سيارات الإسعاف على مدار الساعة؛ وذلك تحت إشراف مركز القيادة والتحكم لأقسام الطوارئ بالمجموعة، كما أن هذه الخطوة تُعد هي المرة الأولى التي يقوم مقدم خدمة رعاية صحية بتوظيف فريق متخصص ومتكامل من المسعفات السعوديات، والقيام بهذه المهام الوظيفية مجتمعة للتعامل مع الحالات المرضية وتقديم أفضل رعاية طبية، مع مراعاة أعلى معايير السلامة.

وتأتي خطوة توظيف المسعفات في إطار توجه المجموعة لتطوير الخدمات الطبية وتنفيذًا للخطط الاستراتيجية للارتقاء بكافة جوانبها ومستوياتها، وتماشيًّا مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030، بشأن تأهيل الكوادر الوطنية النسائية وتوظيفها، وتقديم الدعم اللا محدود لها كشريك هام في العمل الطبي، ودعمًا لهذا التخصص الذي تتزايد أهميته يومًا بعد يوم، وإتاحة فرص التوظيف للخريجات وتأهيلهن من أجل تقديم خدمات طبية على مستوى عالٍ من الجودة على مدار الساعة؛ حيث تميزت أقسام الطوارئ بمبادراتها النوعية التي دائمًا تفتح آفاقًا جديدة في مجال تطوير طب الطوارئ بالمملكة وتعزيز استخدام الطب الاتصالي المقرون بالذكاء الاصطناعي، وتطبيق أحدث التقنيات العلاجية والتداخلية والاستفادة من الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم، وتطبيق حلول تقنية تسهم في الوصول لأرقى وأحدث مستويات الرعاية الصحية، مع تقديم نموذج صحي متفرد عبر خدمات طبية فائقة الجودة؛ إذ أطلقت مؤخرًا العديد من الخدمات النوعية التي من أبرزها خدمة التعامل الفوري مع الجلطات الدماغية باستخدام الذكاء الاصطناعي للاستفادة من كل دقيقة في إنقاذ حياة المريض، وتقديم العلاج اللازم له. كما قامت بتخصيص فرق طبية للتدخل السريع للحالات الطارئة بالمنزل، وطبّقت خدمة "الحبيب لايف كير" التي تتيح للمريض التواصل مع الطبيب من أي مكان وعلى مدار الساعة والحصول على الاستشارة الطبية عن بُعد.

الجدير بالذكر أن أقسام الطوارئ بمستشفيات المجموعة تتسم بالجاهزية العالية لتقديم الخدمات الطبية لمختلف الحالات المرضية الحرجة والطارئة من كل الأعمار وعلى مدار الساعة؛ إذ تطبق النظام الرقمي المتكامل بما يضمن توفير الوقت وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية على وجه السرعة، من خلال أفضل الكفاءات الطبية المتخصصة في طب الطوارئ وممن لديهم الخبرة العالية في التعامل مع الأزمات القلبية والحوادث والإصابات المرورية وكل المشكلات المرضية الأخرى.

مستشفى الدكتور سليمان الحبيب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في خطوة غير مسبوقة.. "سليمان الحبيب" توظّف فريقًا إسعافيًّا نسائيًّا من السعوديات
سبق

في خطوة نوعية غير مسبوقة قامت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بتوظيف مسعفات سعوديات كأول فريق إسعافي نسائي ميداني متخصص في أقسام الطوارئ؛ حيث سيعملن بجانب فريق التدخل السريع لتقديم الخدمات الإسعافية للحالات الطارئة ونقل المرضى عبر سيارات الإسعاف على مدار الساعة؛ وذلك تحت إشراف مركز القيادة والتحكم لأقسام الطوارئ بالمجموعة، كما أن هذه الخطوة تُعد هي المرة الأولى التي يقوم مقدم خدمة رعاية صحية بتوظيف فريق متخصص ومتكامل من المسعفات السعوديات، والقيام بهذه المهام الوظيفية مجتمعة للتعامل مع الحالات المرضية وتقديم أفضل رعاية طبية، مع مراعاة أعلى معايير السلامة.

وتأتي خطوة توظيف المسعفات في إطار توجه المجموعة لتطوير الخدمات الطبية وتنفيذًا للخطط الاستراتيجية للارتقاء بكافة جوانبها ومستوياتها، وتماشيًّا مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030، بشأن تأهيل الكوادر الوطنية النسائية وتوظيفها، وتقديم الدعم اللا محدود لها كشريك هام في العمل الطبي، ودعمًا لهذا التخصص الذي تتزايد أهميته يومًا بعد يوم، وإتاحة فرص التوظيف للخريجات وتأهيلهن من أجل تقديم خدمات طبية على مستوى عالٍ من الجودة على مدار الساعة؛ حيث تميزت أقسام الطوارئ بمبادراتها النوعية التي دائمًا تفتح آفاقًا جديدة في مجال تطوير طب الطوارئ بالمملكة وتعزيز استخدام الطب الاتصالي المقرون بالذكاء الاصطناعي، وتطبيق أحدث التقنيات العلاجية والتداخلية والاستفادة من الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم، وتطبيق حلول تقنية تسهم في الوصول لأرقى وأحدث مستويات الرعاية الصحية، مع تقديم نموذج صحي متفرد عبر خدمات طبية فائقة الجودة؛ إذ أطلقت مؤخرًا العديد من الخدمات النوعية التي من أبرزها خدمة التعامل الفوري مع الجلطات الدماغية باستخدام الذكاء الاصطناعي للاستفادة من كل دقيقة في إنقاذ حياة المريض، وتقديم العلاج اللازم له. كما قامت بتخصيص فرق طبية للتدخل السريع للحالات الطارئة بالمنزل، وطبّقت خدمة "الحبيب لايف كير" التي تتيح للمريض التواصل مع الطبيب من أي مكان وعلى مدار الساعة والحصول على الاستشارة الطبية عن بُعد.

الجدير بالذكر أن أقسام الطوارئ بمستشفيات المجموعة تتسم بالجاهزية العالية لتقديم الخدمات الطبية لمختلف الحالات المرضية الحرجة والطارئة من كل الأعمار وعلى مدار الساعة؛ إذ تطبق النظام الرقمي المتكامل بما يضمن توفير الوقت وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية على وجه السرعة، من خلال أفضل الكفاءات الطبية المتخصصة في طب الطوارئ وممن لديهم الخبرة العالية في التعامل مع الأزمات القلبية والحوادث والإصابات المرورية وكل المشكلات المرضية الأخرى.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
10:25 AM

في خطوة غير مسبوقة.. "سليمان الحبيب" توظّف فريقًا إسعافيًّا نسائيًّا من السعوديات

سيعملن بجانب فريق التدخل السريع لتقديم الخدمات ونقل المرضى عبر سيارات الإسعاف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في خطوة نوعية غير مسبوقة قامت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بتوظيف مسعفات سعوديات كأول فريق إسعافي نسائي ميداني متخصص في أقسام الطوارئ؛ حيث سيعملن بجانب فريق التدخل السريع لتقديم الخدمات الإسعافية للحالات الطارئة ونقل المرضى عبر سيارات الإسعاف على مدار الساعة؛ وذلك تحت إشراف مركز القيادة والتحكم لأقسام الطوارئ بالمجموعة، كما أن هذه الخطوة تُعد هي المرة الأولى التي يقوم مقدم خدمة رعاية صحية بتوظيف فريق متخصص ومتكامل من المسعفات السعوديات، والقيام بهذه المهام الوظيفية مجتمعة للتعامل مع الحالات المرضية وتقديم أفضل رعاية طبية، مع مراعاة أعلى معايير السلامة.

وتأتي خطوة توظيف المسعفات في إطار توجه المجموعة لتطوير الخدمات الطبية وتنفيذًا للخطط الاستراتيجية للارتقاء بكافة جوانبها ومستوياتها، وتماشيًّا مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030، بشأن تأهيل الكوادر الوطنية النسائية وتوظيفها، وتقديم الدعم اللا محدود لها كشريك هام في العمل الطبي، ودعمًا لهذا التخصص الذي تتزايد أهميته يومًا بعد يوم، وإتاحة فرص التوظيف للخريجات وتأهيلهن من أجل تقديم خدمات طبية على مستوى عالٍ من الجودة على مدار الساعة؛ حيث تميزت أقسام الطوارئ بمبادراتها النوعية التي دائمًا تفتح آفاقًا جديدة في مجال تطوير طب الطوارئ بالمملكة وتعزيز استخدام الطب الاتصالي المقرون بالذكاء الاصطناعي، وتطبيق أحدث التقنيات العلاجية والتداخلية والاستفادة من الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم، وتطبيق حلول تقنية تسهم في الوصول لأرقى وأحدث مستويات الرعاية الصحية، مع تقديم نموذج صحي متفرد عبر خدمات طبية فائقة الجودة؛ إذ أطلقت مؤخرًا العديد من الخدمات النوعية التي من أبرزها خدمة التعامل الفوري مع الجلطات الدماغية باستخدام الذكاء الاصطناعي للاستفادة من كل دقيقة في إنقاذ حياة المريض، وتقديم العلاج اللازم له. كما قامت بتخصيص فرق طبية للتدخل السريع للحالات الطارئة بالمنزل، وطبّقت خدمة "الحبيب لايف كير" التي تتيح للمريض التواصل مع الطبيب من أي مكان وعلى مدار الساعة والحصول على الاستشارة الطبية عن بُعد.

الجدير بالذكر أن أقسام الطوارئ بمستشفيات المجموعة تتسم بالجاهزية العالية لتقديم الخدمات الطبية لمختلف الحالات المرضية الحرجة والطارئة من كل الأعمار وعلى مدار الساعة؛ إذ تطبق النظام الرقمي المتكامل بما يضمن توفير الوقت وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية على وجه السرعة، من خلال أفضل الكفاءات الطبية المتخصصة في طب الطوارئ وممن لديهم الخبرة العالية في التعامل مع الأزمات القلبية والحوادث والإصابات المرورية وكل المشكلات المرضية الأخرى.

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